Bajan 65% Homicidios en Guerrero y Estos Son los Cárteles que Operan en lugares como Acapulco

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad, en Guerrero.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 9 de enero de 2026, el secretario García Harfuch destacó que han disminuido 65% los homicidios en Guerreo y que en estos 15 meses de gobierno se ha fortalecido la coordinación entre Fuerzas Federales y el gobierno de ese estado.

65% de diminución en promedio diario de homicidios en los 15 meses de la presente administración...En estos 15 meses de gobierno se ha fortalecido la coordinación entre Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Guerrero, con quien trabajamos de manera muy estrecha.

Dijo que en Guerero se han incrementado las operaciones para disminuir delitos de alto impacto como homicidio y extorsión.

Se han establecido puestos de control, lectores de placa y arcos detectores en accesos carreteros.

Destacó que han sido detenidos 1,788 personas por delitos de alto impacto, además se han asegurado 34 toneladas de droga y se han desarticulado 6 narcolaboratrios.

Cárteles que Operan en Guerrero

El secretario Omar García Harfuch informó sobre 34 detenciones relevantes en Guerrero, integrantes de cárteles que operan en el estado, en lugares como Acapulco:

Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los Rusos / Cártel de Caborca.

Los Rodríguez

