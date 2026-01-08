Si uno de tus propósitos para este 2026 es hacer ejercicio, debes saber que cumplirlo traerá grandes beneficios a tu salud, además, solo 10 minutos de manera intensa te ayudan a combatir el cáncer.

Un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Newcastle reveló que un breve actividad de ejercicio intenso puede desencadenar cambios moleculares rápidos en el torrente sanguíneo, deteniendo el crecimiento del cáncer de intestino y acelerando la reparación del daño del ADN.

¿Cómo ayuda el ejercicio intenso a combatir el cáncer?

Los hallazgos, publicados en el International Journal of Cancer , ayudan a explicar una forma en que el ejercicio puede proteger contra el cáncer de intestino, esto debido a que envía señales moleculares al torrente sanguíneo que influyen en la actividad de los genes que gobiernan el crecimiento del tumor y la inestabilidad del genoma.

Los investigadores descubrieron que el ejercicio aumenta la concentración de varias moléculas pequeñas en la sangre, muchas de ellas vinculadas a la reducción de la inflamación, la mejora de la función de los vasos sanguíneos y el metabolismo.

Según el estudio, cuando las moléculas inducidas por el ejercicio se aplicaron a células de cáncer de intestino en el laboratorio, se alteró la actividad de más de 1,300 genes, incluidos:

Aquellos involucrados en la reparación del ADN, la producción de energía y el crecimiento de células cancerosas.

El estudio supone un paso más en la lucha contra el cáncer de intestino y refuerza aún más la importancia de mantenerse activo al realizar ejercicio.

