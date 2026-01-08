¿Por Qué Debo Registrar Mi Línea Celular Mañana? Este Es el Motivo del Proceso

A partir de mañana, 9 de enero de 2026, debes registrar tu línea celular. Te decimos el motivo del proceso.

Como usuario de telefonía móvil solo debes presentar los siguientes documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas:

Persona Física: Credencial de elector o pasaporte y CURP.

Personas morales: Deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Este trámite lo puedes hacer de manera presencial en cualquier centro de atención a clientes de tu compañía telefónica a nivel nacional o en línea.

Recuerda que la identificación de líneas telefónicas móviles entrará en vigor a partir de mañana 9 de enero y tienes como fecha límite hasta el 29 de junio de 2026 . De lo contrario, a partir del 30 de junio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice el registro.

Además, las líneas de telefonía de los usuarios que no realicen este proceso se mantendrán sin servicio hasta que completen la vinculación; únicamente podrán realizar llamadas de emergencia.

Motivo por el que debes registrar tu línea celular

El pasado 8 diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, este es el motivo por el que debes realizar el trámite.

Permitirá vincular cada línea telefónica a una persona física o moral.

Se busca eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

De acuerdo con la CRT, esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

