Esto Pasará con tu Línea Celular a partir del 9 de Enero 2026: ¿Qué Debes Hacer?

A partir del próximo 9 de enero de 2026, habrá cambios importantes con las líneas de celular relacionados con la identificación. Te decimos qué debes hacer.

Cabe recordar que el pasado 8 diciembre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que permitirá vincular cada línea telefónica a una persona física o moral.

Esta medida busca eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

¿Qué debes hacer?

La CRT explicó que esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Los usuarios de telefonía móvil deberán presentar los siguientes documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas:

Persona Física: Credencial de elector o pasaporte y CURP.

Personas morales: Deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Recuerda que la identificación de líneas telefónicas móviles entrará en vigor a partir del 9 de enero; los usuarios tienen como fecha límite hasta el 29 de junio de 2026 . De lo contrario, a partir del 30 de junio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

Todas líneas de telefonía de los usuarios que no realicen este proceso se mantendrán sin servicio hasta que completen la vinculación y únicamente podrán realizar llamadas de emergencia. Dependiendo de la compañía, el trámite se podrá realizar:

De forma física: En cualquier centro de atención a clientes a nivel nacional.

a nivel nacional. En línea.

Por disposición oficial, solo se podrán vincular un máximo de 10 líneas por usuario. La persona que realice la vinculación será responsable del uso de la línea asociada.

