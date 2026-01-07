Desmantelan Red de Cártel de Sinaloa en España: Ocultaban Droga en Mármol Importado de México

Agentes de la Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Droga (DEA) desarticularon por completo la considerada mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa.

La droga, de acuerdo con la corporación europea, era introducida a España oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas de México.

En la segunda fase de la Operación Saga, que resultó en el segundo mayor decomiso de metanfetaminas en el continente, fueron detenidas nueve personas, según un comunicado de la Policía Nacional.

Entre los detenidos en esta operación, destaca un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de la empresa de mármoles que recibía las piedras importadas de México y en donde se introducía la droga.

En 2023, inició la Operación Saga que supuso el decomiso de mil 800 kilos de metanfetamina, que resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas sintéticas en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Los golpes de la Operación Saga

Luego de este golpe, las autoridades tuvieron información respecto a que nuevos miembros de la organización tanto en México como en España estaban intentando reestructurarse económicamente.

En julio de 2024, la red criminal envió 40 kilos de metanfetamina en la base de una estatua , cuyo destino era Tenerife . Con la información, fue capturado un histórico narcotraficante de la Isla, quien era el receptor del monumento.

3.5 mdd ocultos en un búnker

Por otra parte, la investigación continuó y se realizaron dos detenciones relevantes en esta operación.

La de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la metanfetamina en piedras importadas desde México. Durante el registro realizado en una de sus naves industriales, le fueron hallados cerca de 3.5 millones de dólares ocultos en un búnker bajo el suelo

Durante los cateos realizados en siete domicilios en Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron: siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversos tipos de munición.

Los nueve detenidos son acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Con esta operación se da por desarticulado este entramado criminal, considerado por los investigadores el más potente de Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis

