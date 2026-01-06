Venezuela Entregará Hasta 50 millones de Barriles de Petróleo de Alta Calidad a EUA: Trump

Esta tarde, el presidente Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social que las autoridades interinas de Venezuela le entregarán entre "30 y 50 MILLONES de Barriles de Petróleo Sancionado de Alta Calidad a Estados Unidos de América".

Este Petróleo se venderá a su Precio de Mercado, y ese dinero será controlado por mí, como Presidente de Estados Unidos de América, ¡para garantizar que se use para beneficiar al pueblo de Venezuela y Estados Unidos! Le he pedido al secretario de Energía Chris Wright que ejecute este plan, inmediatamente. Será llevado en buques almacén, y traído directamente a muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!



Este anuncio de Trump se da 4 días después de que Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores en un operativo militar en Caracas, llevado a cabo por Estados Unidos, llamado "Operación Lanza del Sur".

El sábado por la mañana, luego de la operación en Venezuela, Trump dio una conferencia con detalles del operativo, en la cual dijo que recuperarían el petróleo "robado", en referencia a la nacionalización de petroleras estadounidenses en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares y arreglen la infraestructura petrolera

De acuerdo con Bloomberg, la petrolera Chevron envió al menos once buques cisterna a Venezuela.

¿Cuánto petróleo hay en Venezuela?

En N+ te explicamos en una nota anterior, cuánto oro negro tiene la nación venezolana. Venezuela ocupa el puesto como el principal almacén de reservas petroleras de todo el planeta. Según los datos más recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP,) el país sudamericano concentra 303.2 mil millones de barriles de reservas de petróleo probadas. Esto equivale al 19.4 % de todo el petróleo disponible en el mundo.

Venezuela supera a potencias como Arabia Saudita, que cuenta con 267.2 mil millones de barriles, y a Irán, que posee 208.6 mil millones.

En tanto, hoy, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en X, en el cual aseguró que “secuestraron” a Nicolás Maduro “para quedarse con el petróleo de Venezuela". En tanto, acusó que es una alianza entre sionistas y estadounidenses.

