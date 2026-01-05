¿Cuánto Petróleo Hay en Venezuela? Comparación del 'Oro Negro' con EUA y Otros Países Según OPEP

El panorama energético global, es decir del petróleo, podría enfrentar una transformación radical tras la acción armada en Venezuela del pasado 2 de enero, la cual tomó por sorpresa a todo el planeta.

La riqueza de petróleo que yace bajo el suelo venezolano despierta el interés de las potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos, tras la detención de Nicolás Maduro.

En N+ te explicamos cuánto oro negro tiene la nación venezolana y la comparación estimada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con Estados Unidos y otros países considerados entre los principales productores.

¿Cuánto petróleo tiene Venezuela?

En primer lugar, es necesario entender que Venezuela ocupa el puesto como el principal almacén de reservas petroleras de todo el planeta. Según los datos más recientes de la OPEP, el país sudamericano concentra 303.2 mil millones de barriles de reservas de petróleo probadas. Esta cifra es tan inmensa que equivale al 19.4 por ciento de todo el petróleo disponible en el mundo.

Para poner estos números en perspectiva, Venezuela supera a potencias como Arabia Saudita, que cuenta con 267.2 mil millones de barriles, y a Irán, que posee 208.6 mil millones. Adicionalmente, la nación sudamericana tiene 6.7 veces más reservas que Estados Unidos, país que reportó 45 mil millones de barriles al cierre de 2024.

De acuerdo con las cifras más recientes de la OPEP y otros organismos internacionales, esta es la lista de los países con las mayores reservas probadas de petróleo:

Venezuela: 303.2 mil millones de barriles. Arabia Saudita: 267.2 mil millones de barriles. Irán: 208.6 mil millones de barriles. Irak: 145 mil millones de barriles. Emiratos Árabes Unidos: 113 mil millones de barriles. Kuwait: 101 mil millones de barriles. Estados Unidos: 45 mil millones de barriles.

¿Cuánto petróleo tiene México en comparación con Venezuela?

Por otro lado, cuando el análisis se enfoca en México, la realidad es muy distinta. Al concluir el año 2024, México reportó ante la OPEP una reserva de 5.1 mil millones de barriles de crudo.

En consecuencia, Venezuela dispone de casi 60 veces más petróleo que nuestro país. A pesar de que México es un actor relevante en el mercado internacional, su riqueza bajo el subsuelo no es comparable ante los yacimientos venezolanos.

¿Cuál es la producción de petróleo en Venezuela?

No obstante, existe una paradoja. A pesar de contar con las mayores reservas del mundo, la producción de petróleo actual de Venezuela es limitada. Durante el mandato de Nicolás Maduro, la industria sufrió un deterioro operativo severo. Entre enero y agosto de 2025, el promedio de producción venezolana fue de apenas 963 mil barriles diarios.

En este sentido, la empresa mexicana Pemex produce actualmente más hidrocarburos que Venezuela.

En 2025, la producción promedio de México rondó los 1.63 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos. Esto demuestra que tener el recurso no garantiza su extracción eficiente. La falta de inversión y el mal manejo de la infraestructura en la empresa estatal PDVSA causaron este bache productivo.

En conclusión, aunque Venezuela posee una riqueza natural inigualable que supera por mucho a todas las del mundo, su industria requiere una reconstrucción total. La diferencia en reservas a favor de Venezuela es importante, pero la operatividad actual de otros países que tienen menos reservas hace que ellos tengan una mayor ventaja en la producción diaria de barriles.

