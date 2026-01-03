Foto: Nicolás Maduro Capturado por Estados Unidos, Así Luce el Presidente de Venezuela Detenido

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer la primera foto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras ser capturado durante una intervención militar en el país sudamericano este sábado 3 de enero de 2026.

En las imágenes se ve a Nicolás Maduro, tras ser detenido luego de un ataque estadounidense en Venezuela.

Video: Captura de Nicolás Maduro: ¿De Qué Acusa EUA a Presidente de Venezuela y Su Esposa?

Noticia relacionada: Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Hoy, Sábado 3 de Enero Tras Ataques de Estados Unidos

Primera foto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, detenido

La primera imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue detenido durante una operación militar fue compartida por Donald Trump, mediante redes sociales.

Antes, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista que Estados Unidos tomará decisiones sobre el futuro de Venezuela después de detener a Nicolás Maduro y sacarlo de su país.

"Estaremos muy involucrados en ello" en cuanto a quién gobernará la nación caribeña, dijo Trump.

"No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más corra y tome el control de lo que él dejó, o dejó pendiente", dijo Trump en una entrevista con Fox News horas después de la captura de Nicolás Maduro.Durante la misma entrevista, el presidente estadounidense afirmó que Maduro y su esposa Cilia Flores, se encuentran a bordo de un buque de guerra estadounidense para enfrentar un juicio en Nueva York.

De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Trump aseguró que durante la operación uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Nicolás Maduro su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York", escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

Historias relacionadas:

CH