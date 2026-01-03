Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Hoy, Sábado 3 de Enero Tras Ataques de Estados Unidos

El espacio aéreo de Venezuela se encuentra prácticamente sin actividad tras la captura de Nicolás Maduro luego de los ataques del Gobierno de Estados Unidos, según se aprecia en el portal de rastreo de vuelos Flight Traker este sábado 3 de enero de 2026.

Y es que la madrugada de este sábado, el ejército de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Hecho que fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien detalló que ambos fueron trasladados al exterior del territorio de Venezuela.

Vuelos cancelados desde amenazas de Trump en noviembre del 2025

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón, informó este sábado que otros seis aeropuertos de la isla, además del principal de San Juan, cancelaron sus vuelos por seguridad tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Los aeródromos son los internacionales Rafael Hernández en Aguadilla y Merceditas en Ponce, los regionales Fernando Ribas Dominicci en Isla Grande (San Juan), José Aponte De la Torre en Ceiba, Benjamín Rivera y Antonio Rivera, en las islas-municipios de Culebra y Vieques, respectivamente, detalló Negrón en un comunicado.

Mientras que la aerolínea española Air Europa anunció apenas el pasado 29 de diciembre de 2025 la ampliación de las cancelaciones de sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de enero, inclusive, "debido a la situación en Venezuela", según informó la compañía.

La aerolínea suspendió sus operaciones en Venezuela el pasado 24 de noviembre y desde entonces ha ido prorrogando la cancelación, fijada ahora hasta el 31 de enero.

Para los viajeros afectados, Air Europa ofrece cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de sus boletos.

Así como las aerolíneas mencionadas, prácticamente todas las compañías con vuelos hacia y desde Venezuela, tienen canceladas sus operaciones.

