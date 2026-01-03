Embajada de México en Venezuela Lanza Alerta a Mexicanos Ante Acción Militar de Estados Unidos

La Embajada de México en Venezuela emitió recomendaciones para ciudadanos mexicanos tras los sucesos de la madrugada de este sábado en los que el gobierno de Estados Unidos realizó un ataque en varios puntos de Venezuela.

Durante la acción, la milicia de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó la captura y el traslado de ambos fuera del territorio de Venezuela por medio de un mensaje en la red Truth Social.

De este modo, la situación en la región generó una respuesta de la representación de México para garantizar la seguridad de la población de origen mexicano en ese país.

¿Qué hacer en caso de ser mexicano y estar en Venezuela?

Debido a los eventos, la oficina de México en Caracas pide a la población que mantenga la calma en todo momento. Asimismo, la instrucción de la Embajada de México en Venezuela solicita que los ciudadanos mexicanos sigan las indicaciones de las autoridades de la localidad.

La Embajada de México en Venezuela, recordó que es importante tener a la mano documentos de identidad, agua y medicinas para cualquier emergencia. Por otra parte, la Embajada habilitó el teléfono +58 412-2524675 para atender casos de connacionales y brindar protección a quienes lo requieran.

