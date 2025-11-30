Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Hoy, Domingo 30 de Noviembre tras Advertencia de Trump

El espacio aéreo venezolano se encuentra prácticamente sin actividad tras las advertencias emitidas por el Gobierno de Estados Unidos, según se aprecia en el portal de rastreo de vuelos Flight Traker.

La administración de Donald Trump alertó a aerolíneas y pilotos que consideraran el espacio aéreo de Venezuela como "cerrado en su totalidad". Esta situación provocó una escalada de tensiones diplomáticas, a la que el Gobierno de Nicolás Maduro ha respondido con acusaciones de "amenazas coloniales".

Actualmente, el espacio aéreo del país sudamericano contrasta notablemente con el de las naciones vecinas, donde las operaciones aéreas continúan con normalidad.

Las acciones estadounidenses incluyen la movilización de buques de guerra, liderados por el portaaviones USS Gerald Ford, hacia el Mar Caribe, frente a las costas venezolanas. Además, se han reportado ataques del Departamento de Guerra a docenas de embarcaciones venezolanas, presuntamente involucradas en el tráfico de drogas, y se han anunciado futuras operaciones terrestres.

Además, el presidente Trump también confirmó la autorización de operaciones de la CIA dentro del territorio venezolano.

Para mitigar el impacto en los viajeros, aerolíneas como Air Europa han implementado condiciones especiales. Estas incluyen la posibilidad de realizar cambios de fecha gratuitos hasta el 28 de febrero de 2026, cambios de ruta sin costo a destinos como Medellín, Bogotá, o Panamá, así como la opción de solicitar un vale o un reembolso.

¿Cuál es la situación actual con el cierre del espacio aéreo en Venezuela?

Apenas este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar una reunión urgente por el cierre del espacio aéreo ordenado por Donald Trump. El líder colombiano calificó la acción como "completamente ilegal".

El presidente Petro también hizo un llamado directo a Trump, y le pidió que respete el orden jurídico internacional y solicitó a las aerolíneas no acatar "órdenes ilegales".

A pesar de la advertencia, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Caracas) operó con normalidad el sábado, al recibir vuelos de varias ciudades internacionales. Aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Avior, y Conviasa (entre otras) mantienen sus rutas en Venezuela.

