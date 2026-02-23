Citi Vende 24% de Banamex a un Grupo de Inversionistas Institucionales y Extranjeros

Citi anunció este lunes 23 de febrero que ha celebrado un acuerdo con varios inversionistas institucionales y extranjeros para adquirir el 24% de participación accionario en Grupo Financiero Banamex.

Las participaciones accionarias de cada inversionista se limitaron a un máximo de 4.9%. Entre los compradores se encuentran General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.

Dicho acuerdo, añadió en un comunicado, aún está sujeto a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que sea este mismo año cuando se completen.

Así quedan las acciones de Banamex

Este momento se suma al cierre en diciembre de 2025 de la inversión de capital del 25% del "accionista de referencia" de Banamex, el empresario Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y el mayor accionista privado individual.

Al cierre de estas operaciones, el 49% de las acciones del banco estarán en manos de los nuevos inversionistas encabezados por Chico Pardo, añadió Citi.

"Estas operaciones son otra muestra de confianza en la estrategia, el dinamismo y el liderazgo directivo de Banamex para convertirse en un grupo financiero de excelencia centrado en el cliente, que incremente su participación y se consolide aún más como pilar de desarrollo de México", abundó la institución financiera.

