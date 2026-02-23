Protección Civil Emite la Primera Alerta Roja de 2026 por Frío en 5 Alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió este lunes 23 de febrero de 2026, a las 13:00 horas, la primera alerta roja por bajas temperaturas del año.

El aviso aplica para la madrugada del martes 24 de febrero, en un horario de las 00:00 a las 09:00 horas, y abarca las 16 alcaldías capitalinas bajo tres niveles de peligro diferenciados.

Se trata de la segunda alerta roja registrada durante este invierno en la capital del país. La primera ocurrió el pasado 31 de diciembre de 2025.

Video: Clima Hoy en México del 23 de Febrero de 2026 con Raquel Méndez: Frío en CDMX.

Las cinco alcaldías donde el frío golpea más fuerte

El nivel de mayor riesgo —alerta roja— concentra a cinco alcaldías del poniente, sur y oriente de la ciudad:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

En esas demarcaciones se esperan temperaturas de entre -2 y 0 °C, acompañadas de heladas.

Para quienes viven o transitan en estas zonas, la dependencia capitalina advirtió sobre la necesidad de sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío, mantener una hidratación adecuada —pues el ambiente frío puede generar deshidratación sin que el cuerpo lo perciba de inmediato— y lavar las manos con frecuencia.

El aviso también señala un riesgo que suele pasarse por alto: antes de dormir o de salir del hogar, es necesario apagar velas y anafres para prevenir tanto incendios como intoxicaciones por monóxido de carbono.

Seis alcaldías más en alerta naranja: heladas y entre 1 y 3 grados

Un escalón abajo en la escala de riesgo, seis alcaldías reciben alerta naranja con temperaturas de 1 a 3 °C y presencia de heladas:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En este nivel, Protección Civil hace énfasis en la protección de grupos vulnerables: niños, niñas, personas mayores y mujeres embarazadas.

La dependencia también recomienda mantener ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas, aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío, y tener al día el esquema de vacunación contra covid-19, influenza y neumococo.

Benito Juárez, Coyoacán y el centro, en alerta amarilla

Las cinco alcaldías restantes —Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo— quedan bajo alerta amarilla, con temperaturas que oscilarán entre 4 y 6 °C.

Aunque este nivel no contempla heladas, la autoridad recomienda abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, no dejar a las mascotas a la intemperie e incrementar el consumo de agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Qué hacer ante una emergencia?

Para cualquier incidente relacionado con las bajas temperaturas durante el período de alerta, Protección Civil habilitó dos canales de atención: la línea de emergencias 911 y el número 55-5683-2222.

