Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Identificado Genéticamente: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 23 de febrero de 2026, que ya fue identificado genéticamente el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido ayer durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

“Es necesario precisar que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén “N” ya fue identificado genéticamente”, anunció este lunes en un comunicado.

La FGR agregó que personal ministerial y pericial viajó a Tapalpa para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

Mientras que el Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ordenó las diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que murieron en su traslado a la Ciudad de México (CDMX), entre ellas El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Abren 57 carpetas de investigación

La Fiscalía además anunció que se iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en Jalisco, por los hechos violentos registrados en el país luego del operativo en Tapalpa.

De igual manera, indicó que se llevan a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior, debido a que elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la FEMDO armamento diverso, que incluye:

Fusiles con accesorios lanzagranadas.

Fusil Barrett.

Lanzacohetes.

Armas cortas.

Cartuchos útiles.

Granadas y granadas de mortero.

Además de dos posibles integrantes de una organización criminal, a quienes se les resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

