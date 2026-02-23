García Harfuch Confirma Muerte de ‘El Mencho’ y Cifra de Elementos Fallecidos en Operativo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e informó cuántos elementos de la Guardia Nacional y delincuentes murieron en el operativo para la detención del narcotraficante en Tapalpa, Jalisco.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de febrero de 2026, García Harfuch informó que, en total, las fuerzas armadas fueron víctimas de 27 "cobardes agresiones" el domingo, 22 de febrero de 2026; por estas acciones, 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República mexicana.

Además, hubo quema de autos, incendios, ataques a gasolineras, establecimientos y bancos, así como 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Jalisco fue el estado con el mayor número de bloqueos, con 18 en total; sin embargo, este lunes, el secretario García Harfuch reportó que ya no había bloqueos carreteros y que las vialidades principales fueron liberadas.

Enfrentamientos en Jalisco

El secretario García Harfuch detalló que, en Jalisco, se registraron 6 agresiones, con el siguientes saldo de personas muertas:

25 elementos de la Guardia Nacional.

1 custodio.

1 elemento de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

1 mujer.

30 delincuentes.

Enfrentamientos en Michoacán

En Michoacán, se registraron 13 agresiones contra las autoridades, con el siguiente saldo:

15 elementos de las corporaciones lesionados.

4 delincuentes abatidos.

Se confirma muerte de El Mencho

Además, García Harfuch dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene identificados los cuerpos de los presuntos criminales que fueron trasladados a la Ciudad de México, entre ellos, El Mencho y personal de su seguridad.

Cuestionado sobre qué pasará con los cuerpos de El Mencho y sus cómplices, el funcionario dijo que “normalmente los reclaman los familiares y se entregan”.

Harfuch pide mantener la calma

El funcionario también hizo un respetuoso llamado a la ciudadanía a “mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población”.

Omar García Harfuch hizo un “reconocimiento a la valentía del personal del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea”, y “al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de @Defensamx1.

Reconocemos el liderazgo del General Secretario… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 23, 2026

Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidios, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades.

Subrayó que la prioridad del Gobierno de México y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país”.

La población debe tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país.

Agregó que el “compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz”.

México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación.

Finalmente, Omar García Harfuch dijo que las autoridades seguirán informando de manera puntual a la ciudadanía y continuará trabajando el Centro de Mando que se instaló desde el domingo, encabezado por las fuerzas federales del país.

