¿Cómo Fue la Captura de ‘El Mencho’? DEFENSA da Detalles del Operativo donde Fue Abatido

Este lunes, 23 de febrero de 2026, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (DEFENSA), dio detalles sobre el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, detalló cómo se planeó y desarrolló el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de "El Mencho". pic.twitter.com/j8qm3iAB5B — NMás (@nmas) February 23, 2026

Seguimiento de pareja sentimental de 'El Mencho' llevó a su captura

En conferencia de prensa mañanera, el secretario de Defensa dijo que se dio seguimiento a la red de vínculos de Nemesio Oseguera, en específico a una pareja sentimental, para planear el operativo que llevó a su detención.

Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del gabinete de seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos de 'El Mencho' hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención

El 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ' El Mencho ' que la llevó a una reunión con Nemesio Oseguera en Tapalapa, Jalisco.

' que la llevó a una reunión con Nemesio Oseguera en Tapalapa, Jalisco. El 21 de febrero, la mujer se retiró del inmueble y se tuvo información que ' El Mencho ' se quedó en el lugar con un círculo de seguridad, por lo que el mismo día Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, planeó el operativo.

' se quedó en el lugar con un círculo de seguridad, por lo que el mismo día Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, planeó el operativo. El 22 de febrero se corroboró la presencia de 'El Mencho' y la Fuerza Terrestre se desplazó al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención y ralizar un cerco, sabiendo que el personal del narcotraficante estaba fuertemente armado.

Entonces se desplaza este personal, abre fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento, realmente fue un ataque muy violento, el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción.

El secretario de la Defensa Nacional informó que 8 presuntos delincuentes murieron en el lugar. Además, dio el pésame a las familias de los militares que perdieron la vida en la operación y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en lo que llamó una "operación exitosa".

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio el pésame a las familias de los militares que perdieron la vida en la operación que llevó a la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Reconoció también la labor de las Fuerzas Armadas en lo… pic.twitter.com/u7Fcz6yDkp — NMás (@nmas) February 23, 2026

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos en 7 estados del país por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán , a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".

