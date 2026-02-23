Lo Más Importante Es Garantizar la Paz en México: Sheinbaum Luego de la Caída de ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este lunes sobre el operativo por el que cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, acción por la que murieron 25 elementos de la Guardia Nacional y 34 delincuentes, entre ellos, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que "lo más importante es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México”.

El día de hoy hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay fuerzas armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación.

La presidenta afirmó que “pueden estar tranquilos DE que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.

Sheinbaum reconoce al Ejército y envía pésame por elementos fallecidos

La mandataria reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), a su titular, el general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea por su labor para la ejecución del operativo para la detención de El Mencho, en Tapalpa, Jalisco.

México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación.

Sheinbaum Pardo envío su pésame a las familias de los 25 elementos de la Guardia Nacional que fallecieron durante el operativo del domingo, en Jalisco.

El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás.

