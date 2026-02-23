Caída de 'El Mencho': Momento en que Secretario de DEFENSA Se Quiebra por Muerte de Militares

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), expresó su pésame este 23 de febrero de 2026 por los elementos de las Fuerzas Armadas que murieron durante el operativo en el que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario dio a conocer cómo fueron las labores de inteligencia y el despliegue que llevó a la caída del narcotraficante, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al relatar la cronología del operativo de ayer domingo, Trevilla Trejo expuso que el personal de seguridad de El Mencho abrió fuego contra militares.

“Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. El personal militar de fuerzas especiales repele la agresión”, contó.

Pésame por militares muertos

El secretario de la Defensa Nacional expresó su pésame por el deceso de los militares derivado del despliegue en Jalisco, y también reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en lo que llamó una "operación exitosa". Esto dijo con la voz entrecortada:

Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión, y qué es lo que se demostró: la fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda.

¿Cuántos elementos murieron en el operativo?

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ayer se registraron reacciones violentas de un grupo criminal en varios estados, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como agresiones a autoridades e incendios.

Precisó que en Jalisco se registraron seis agresiones con saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional muertos.

Así como un custodio, un elemento de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, una mujer y 30 delincuentes.

Mientras que en Michoacán se registraron 13 agresiones, donde 15 elementos de las corporaciones resultaron lesionados y cuatro delincuentes fueron abatidos.

