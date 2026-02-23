El Saldo por la Caída del "Mencho": ¿Cuántos Muertos, Heridos y Detenidos Hubo?

La ola de violencia por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", ha dejado más de 10 muertos, unos 90 detenidos y centenas de vehículos quemados en los narcobloqueos hasta la madrugada de este lunes 23 de febrero, de acuerdo con reportes oficiales.

En una revisión de N+, se contabilizó el saldo preliminar ofrecido por los gobiernos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, así como los datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad federal.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó alrededor de las 13:00 horas del 22 de febrero que en el operativo en Tapalpa, Jalisco, se detuvo al "Mencho" y cuatro de sus sicarios murieron en el lugar, tras un enfrentamiento. En el traslado a la Ciudad de México, el capo falleció con dos más de su grupo crimnal.

La Fiscalía de Michoacán reportó que fueron abatidos cuatro agresores en el Libramiento La Piedad. Mientras que la Fiscalía de Jalisco reportó el fallecimiento de Mario Fernando Tejeda Medina, policía investigador A, durante el despliegue para atender el caos desatado por el CJNG. En tanto, tres militares fueron heridos en Tapalpa y tres guardias civiles de Michoacán igual resultaron con lesiones en un enfrentamiento en Ecuandareo.

De acuerdo con informes federales, el cártel de las cuatro letras desató 252 narcobloqueos en 20 estados.

¿Cuál fue el saldo por la caída del "Mencho"?

La siguiente lista recaba datos de autoridades locales, pero las cifras pueden aumentar mientras se actualicen los reportes.

Jalisco

Con corte a las 21:00 horas del 22 de febrero

27 personas detenidas: 11 por presunta participación en hechos violentos y 14 por supuestos saqueos y rapiña. 11 capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle.

3 vehículos asegurados.

Vehículos incendiados en 78 vialidades en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta, entre otros. Reportes por actos delincuenciales en 21 municipios más.

Heridos en seis puntos.

69 tiendas Oxxo con saqueos o daños.

18 Bancos del Bienestar afectados. Daños a oficinas del SAT en Puerto Vallarta.

Aerolíneas cancelaron operaciones internacionales en el aeropuerto de Guadalajara y la mayoría de las nacionales.

Suspensión de clases, de la jornada de vacunación y de competencias deportivas, culturales y musicales

Vigilancia en hospitales de Zoquipan y Guadalajara.

A las 15:00 horas inició el transporte de manera paulatina.

Michoacán

2 detenidos; portaban gasolina, relacionados con quema de locales.

4 abatidos en el Libramiento de La Piedad, en Ecuandureo.

3 agentes de la Guardia Civil heridos. Ningún civil herido.

1 vehículo y 4 armas largas aseguradas

5 enfrentamientos.

12,795 escuelas sin clases.

Desde las 8:32 horas hubo alertamiento de quema de vehículos en Jiquilpan. 9:30 horas, quema de gasolineras en Coalcomán. 13:50 horas, daños a la presidencia municipal de Cotija. 15:00 horas, incendio a Bodega Aurrerá en Coalcomán. 15:44 horas, daños a la Fiscalía de Michoacán en Buenavista.

Arribo de un avión con elementos de élite del Ejército al aeropuerto de Morelia. Despliegue de un helicóptero artillado de la Marina a Chapala.

Baja California

Con corte a las 18:00 horas del 22 de febrero

20 detenciones: 5 en Mexicali, 11 en Tijuana y 4 en San Quintín.

22 eventos de violencia: 6 en Mexicali, 10 en Tijuana, 4 en Tecate y 2 en San Quintín.

Sin lesionados (ni civiles ni elementos).

Carreteras libres con normalidad.

Clases en modalidad a distancia.

Guanajuato

35 personas detenidas.

74 hechos delictivos en más de 20 municipios que fueron puestos a disposición de Ministerios Públicos locales y federales.

A las 17:47 horas: Carreteras libres y aeropuerto en operación normal.

Suspensión de clases en todos los niveles; retorno a la normalidad el martes 24 de febrero.

Colima

Con corte a las 20:30 horas del 22 de febrero

5 incendios de comercios: 2 restaurantes, 2 gasolineras y 1 tortillería.

37 vehículos incendiados.

Vías libres para la circulación.

Transporte colectivo no operó con normalidad en el área suburbana de Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Coquimatlán; normalización prevista a partir del mediodía del 23 de febrero.

Clases presenciales suspendidas en todos los niveles el 23 de febrero.

Módulos de vacunación suspendidos desde el mediodía; reanudan el 23 de febrero.

Albergues del DIF suspendidos; reanudarán actividades.

Aeropuertos de Manzanillo y Colima funcionaron.

Quintana Roo

3 vehículos incendiados en la carretera libre a Leona Vicario.

7 vehículos incendiados en Playa del Carmen: 2 en Centro Maya; 1 en Oxxo carretera Playa–Puerto Aventuras; 1 en fraccionamiento Real Ibiza; 1 en fraccionamiento Palmas II; 1 en colonia Ejido; 1 en Paseo Central.

5 vehículos incendiados en Tulum: 1 en colonia Ejido; 1 en colonia Tumben Kaa; 1 en colonia Macario Gómez; 1 en Aldea Tulum; 1 en colonia Centro.

1 comercio quemado en Tulum y un Oxxo incendiado en Cozumel.

9 detenidos. Ningún civil lesionado.

Nayarit

Bloqueos en 10 vialidades.

Suspensión de labores en todas las oficinas del Poder Ejecutivo.

Zacatecas

Bloqueos en 6 municipios.

8 Bancos del Bienestar afectados.

4 tiendas de conveniencia incendiadas.

Clases remotas en municipios fronterizos con Jalisco y Aguascalientes.

Oaxaca

Un taxista lesionado.

Hay detenidos (sin número especificado).

14 vehículos incendiados en Palomares, Matías Romero, Juchitán y Tehuantepec

Sin clases en el Istmo.

Veracruz

Afectaciones en tres carreteras.

Hidalgo

500 elementos desplegados desde las primeras horas del día en Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula.

Reynosa, Tamaulipas

23 bloqueos.

Tabasco

4 autos siniestrados en Jalpa de Méndez, Nacajuca y Cunduacán.

Sin víctimas ni lesionados.

