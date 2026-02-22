Quema de Vehículo y Balacera en CDMX Deja un Muerto y 7 Detenidos

Este domingo 22 de febrero de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a siete personas —cuatro hombres y una mujer en un primer operativo, y dos más en un segundo— tras registrarse una quema de vehículo y disparos al aire en la Carretera Federal México-Cuernavaca, a la altura de la alcaldía Tlalpan. Durante el segundo aseguramiento, un hombre perdió la vida al enfrentarse con los uniformados.

¿Qué sucedió?

Ante la mirada atónita de conductores y peatones, un vehículo fue incendiado de manera intencional sobre la Carretera Federal México-Cuernavaca, en el sur de la Ciudad de México.

En una grabación de cámaras de seguridad se observa cómo un automóvil oscuro se detiene en una intersección concurrida. De él descienden individuos que, tras realizar maniobras rápidas, provocan una explosión en el interior de la unidad. En cuestión de segundos, las llamas envuelven la cabina del coche, mientras los responsables huyen del lugar.

Crónica de los Bloqueos Hoy: Los Enfrentamientos e Incendios de Vehículos por la Muerte de "El Mencho"

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron un cerco virtual mediante el sistema C2 que permitió ubicar a los responsables en la colonia San Andrés Totoltepec.

En una primera intervención en la calle Benito Juárez, los uniformados lograron la detención de cinco personas, entre ellas una mujer. Sin embargo, la situación escaló en la calle Ayuhualco, donde los policías fueron recibidos a balazos por civiles armados. Al repeler la agresión para salvaguardar su integridad, los agentes abatieron a uno de los atacantes y capturaron a dos sujetos más en posesión de armas de fuego.

¿Oportunistas?

La SSC informó que, según sus investigaciones preliminares, los detenidos forman parte de un grupo delictivo local de San Andrés Totoltepec que intentó actuar de forma oportunista ante la situación nacional, con la ola de violencia que se ha generado en varios estados después de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La dependencia también señaló que el vehículo incendiado ya estaba bajo investigación por un ataque ocurrido el día anterior. Por instrucciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se ha reforzado la vigilancia en el sur de la capital.

