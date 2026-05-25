IED Alcanza Cifra Récord: Estos Rubros Fueron los que Más Crecieron

La Secretaría de Economía del Gobierno de México informó hoy, 25 de mayo de 2026, que la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país creció durante el primer trimestre del 2026, alcanzando cifra récord.

Se informó que en el primer trimestre de 2026, la IED alcanzó una cifra récord de 23,591 millones de dólares (mdd), registrando un crecimiento de 10.4% respecto al primer trimestre de 2025.

Cabe recordar que en 2022, la IED alcanzó una cifra de 6,875 millones de dólares, registrando un crecimiento importante de 63.8%, gracias a la Fusión Televisa-Univisión y la reestructura de Aeroméxico.

Del total de la IED, las nuevas inversiones pasaron de 1,586 a 1,705 mdd registrando un crecimiento anual de 7.5% en el primer trimestre de 2026.

La reinversión de utilidades pasó de 16,647 a 22,222 mdd registrando un crecimiento anual de 33.5% en el primer trimestre de 2026.

Presidenta destaca crecimiento económico de México

"Dos buenas noticias: Inversión Extranjera Directa récord y crecimiento del 27% en las exportaciones".

Dos buenas noticias: Inversión Extranjera Directa récord y crecimiento del 27% en las exportaciones. pic.twitter.com/Q3Yza8kY1d — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 26, 2026

Rubros que más crecieron por Inversión Extranjera Directa

En el primer trimestre del 2026, la IED por actividad económica registró crecimientos importantes en sus principales rubros, estos son:

Servicios financieros y seguros: Con 6,851 mdd, con un crecimiento del 28.8% respecto al 2025, donde alcanzó 5,321 mdd.

Fabricación de vehículos: Con 4,033 mdd, con un crecimiento del 20.4% respecto al 2025, cuando tuvo 3,351 mdd.

Minería: Con 3,034 mdd, con un crecimiento de 39.7% respecto al 2025, cuando tuvo 2,171 mdd.

Construcción: Con 1,456 mdd con un crecimiento del 96.3% respecto al 2025, cuando tuvo 742 mdd.

Equipos de computación y componentes electrónicos: Con 1,370 mdd con un crecimiento del 58.7% con respecto al 2025, cuando tuvo 863 mdd.

Transporte, correos y almacenamiento: Con 913 mdd con un crecimiento del 123.3% con respecto al 2025, cuando tuvo 409 mdd.

Proyectos de inversión relevantes en el primer trimestre de 2026

De acuerdo con la Secretaría de Economía, estos son los Proyectos de inversión relevantes en el primer trimestre de 2026:

Fabricación de automóviles, autopartes y proyectos de electromovilidad en Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Expansión de investigación científica y fabricación de dispositivos médicos en Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México.

Carreteras y autopistas en el Valle de México y Puebla.

Inteligencia artificial, centro de datos y fabricación de componentes electrónicos en la región central del país.

Expansión de línea de producción de electrodomésticos en Baja California y Querétaro.

Implementación de nuevas tecnologías en servicios financieros y mayor financiamiento para MIPYMEs.

Se detalló que el récord de IED se debió principalmente a las inversiones por 10,210 mdd de Estados Unidos y de 3,804 mdd de España, seguidos de Australia, Japón y Canadá. Estos 5 países participaron con 73.5% de la IED del primer trimestre del año.

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