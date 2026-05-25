IED Alcanza Cifra Récord: Estos Rubros Fueron los que Más Crecieron

Estos fueron los rubros que más crecieron con la IED, que alcanzó cifra récord en primer trimestre del 2026

Producción de vehículosFoto: Cuartoscuro | Archivo

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