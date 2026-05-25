'Para los Contrincantes': Historia Nacida en Tepito Triunfa en Cannes 2026

'Para los contrincantes', cortometraje filmado en Tepito y dirigido por Federico Luis, ganó la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes 2026.

Federico Luis Gana en Cannes por Para los ContrincantesFoto: GettyImages

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El cine latinoamericano celebra: 'Para los Contrincantes', filmado en Tepito, gana en Cannes. Una historia de boxeo infantil y sueños compartidos que resalta la esencia humana del barrio.

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