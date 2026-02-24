Repunta la Inflación en Primera Quincena de Febrero 2026: Estos Productos Subieron Más de Precio

Este 24 de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los datos sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual señala cómo está la inflación en México.

La información presentada este martes muestra un aumento en la inflación general anual durante los primeros 15 días de febrero 2026 en nuestro país.

En un comunicado, el INEGI dio a conocer que durante la primera quincena de febrero, la inflación general anual se ubicó en 3.92%, lo que representó un aumento de 0.25% frente a la quincena anterior, y también registró un incremento frente al 3.74% registrado en el mismo periodo del año pasado.

Datos sobre precios

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22% a tasa quincenal. A su interior, los precios de los de servicios subieron 0.24% y las mercancías subieron 0.20%.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.32%. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras incrementaron 2.10% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron -0.01%.

Estos productos subieron más de precio

El reporte además señala los productos y servicios que más variaron su precio. Esta quincena, la lista la encabeza el tomate verde, pero también el limón se encuentra entre los productos con costo al alza.

En N+ te compartimos los 10 productos y servicios que más se vieron impactados, al alza y a la baja:

Productos con precios al alza:

Tomate verde con un incremento de 17.84%

con un incremento de 17.84% Limón con 17.03%

con 17.03% Papa y otros tubérculos con 13.16%

y otros tubérculos con 13.16% Jitomate con 7.90%

con 7.90% Operación quirúrgica con 1.59%

Productos con precios a la baja:

Calabacita con -8.93%

con -8.93% Chayote con -7.49%

con -7.49% Cebolla con -4.59%

con -4.59% Otros chiles frescos con -3.96%

con -3.96% Desodorantes personales con -2.46%

Estados con más variación de precios

Por otro lado, los estados con una variación de precios por arriba del promedio fueron:

Veracruz con una variación de 0.49%

con una variación de 0.49% Nayarit con 0.42%

con 0.42% Puebla con 0.41%

con 0.41% Michoacán con 0.40%

con 0.40% Guanajuato con 0.39%

Mientras que los que registraron una variación de precios por debajo del promedio fueron:

Oaxaca con -0.6%

con -0.6% Baja California Sur con -0.02%

con -0.02% Baja California con 0.03%

con 0.03% Tamaulipas con 0.05%

con 0.05% Nuevo León con 0.07%

