Así Es la Casa Donde Presuntamente Fue Localizado ‘El Mencho’

La casa donde presuntamente fue localizado, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en Tapalpa, Jalisco, se trata de una casa estilo campirano de 2 plantas, con balcón y espacio al frente para al menos dos autos y jardines.

Cuenta con acabados rústicos, como muros de piedra y piso de cerámica.

La cerradura de la puerta de madera quedó rota, al parecer, por un fuerte impacto.

Se pueden observar un congelador de dos puertas, junto a un bote de basura.

Video: Así Es la Presunta Casa donde Vivía "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco

En la estancia hay sillones, una pantalla y una bufetera de madera.

Un comedor de madera, que tiene sillas para 10 personas.

También hay una cocina equipada, donde se observan restos de comida, ollas sin lavar y desorden.

Operativo

Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, murió el domingo cuando era trasladado vía aérea al resultar herido en una zona boscosa de Tapalpa, Jalisco, durante el operativo coordinado por la Defensa para su captura.

Video: Así Fue el Operativo para la Captura de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

El cuerpo de ‘El Mencho’ permanece en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, luego de ser identificado genéticamente por autoridades federales.

