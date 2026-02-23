¿Dónde y Cómo es Tapalpa, Jalisco, Pueblo Mágico Donde Capturaron y Abatieron a ‘El Mencho’?

Durante la Mañanera de este 23 de febrero, el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó sobre la detención de ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco, municipio reconocido como Pueblo Mágico y uno de los puntos más visitados por turistas.

‘El Mencho’, líder de un grupo criminal con alta presencia en México, fue abatido tras un operativo federal durante el domingo 22 de febrero, lo que provocó, horas después y hasta el momento, bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y quema de comercios en diferentes puntos del estado. Al igual, que en otras entidades del país, tal como Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Colima.

¿Cómo es el lugar donde encontraron a ‘El Mencho’?

De acuerdo con el General Ricardo Trevilla Trejo, ‘El Mencho’ fue capturado en el Country Club Tapalpa, área de alta exclusividad y que cuenta con cabañas para turistas.

Es importante mencionar que, en Tapalpa, la renta de cabañas es muy común al igual que en el municipio de Mazamitla, ya que el lugar se caracteriza por sus paisajes naturales y montañas. Tal como las famosas Piedrotas, área que alberga piedras de gran tamaño que superan hasta los tres metros de altura.

Asimismo, Tapalpa es uno de los municipios más cercanos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, aproximadamente a dos horas en coche, lo que permite que residentes lo visiten durante el fin de semana.

¿Cómo fue que dieron con la ubicación de ‘El Mencho’?

Derivado de trabajos de inteligencia, se logró identificar a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, lo que condujo a establecer su ubicación, según informó el General Ricardo Trevilla Trejo.

Asimismo, explicó que la mujer se reunió con ‘El Mencho’ en Tapalpa y que el 21 de febrero se retiró del sitio. Nemesio Oseguera permaneció en el Country Club, con un círculo de seguridad. Mientras que autoridades realizaron el plan de la operación ese mismo día, teniendo apoyo de fuerzas terrestres y áreas para emboscarlo y finalmente capturarlo.

Cabe mencionar que ‘El Mencho’ y parte de su círculo de seguridad, intentó huir hacia una zona boscosa a las orillas de Tapalpa, pero las Fuerzas Especiales lo ubicaron entre la maleza.

En el sitio murieron ocho presuntos delincuentes y ‘El Mencho’ quedó gravemente herido, muriendo en el trayecto para atención médica.

