¿Cuál es el Saldo de la Violencia Registrada por la Muerte de ‘El Mencho’ en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco informó que, al corte de las 10:00 horas de este lunes 23 de febrero, suman 41 personas detenidas por violencia, saqueo y rapiña tras el operativo federal llevado a cabo en el municipio de Tapalpa.

Según autoridades, de las 41 personas detenidas, 20 participaron presuntamente en los hechos de violencia registrados durante el domingo. Mientras que 21, supuestamente realizaron saqueos y rapiña.

Las 20 personas detenidas por presunta generación de actos de violencia son resultado de operativos conjuntos realizados entre Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Secretaría de Seguridad; también se aseguraron cuatro armas de fuego y tres vehículos tácticos durante dichas detenciones Gobierno del Estado de Jalisco

¿Dónde capturaron a los presuntos delincuentes?

Cinco detenidos por la Guardia Nacional fueron capturados en carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol; otros tres, a la altura de El 15.

De los 21 detenidos por saqueo y rapiña en comercios, 18 fueron asegurados por la Fiscalía del Estado y tres más por la Policía Municipal de Juanacatlán Gobierno del Estado de Jalisco

Negocios afectados tras la detención de líder criminal en Jalisco

Sin embargo, eso no es todo, ya que reportaron afectaciones en 22 Bancos del Bienestar, en cuatro tiendas de venta de electrodomésticos y ropa, y en 81 comercios de autoservicio. Todo esto en el Área Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado.

Además; hasta el momento, van 91 vehículos afectados. De estos, 43 en el Área Metropolitana de Guadalajara y 48 más en otros municipios del estado, asimismo, hubo 37 enfrentamientos con civiles armados, 22 de ellos en Guadalajara y municipios colindantes, 15 en el interior de Jalisco.

