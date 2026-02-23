Más de Mil Turistas Durmieron en el Zoológico de Guadalajara Para Resguardarse de la Inseguridad

Más de mil personas durmieron en las instalaciones del Zoológico de Guadalajara, luego de quedar varadas a consecuencia de los bloqueos carreteros registrados este domingo en distintos puntos de Jalisco. El operativo es encabezado por elementos de la Policía del Estado de Jalisco, quienes mantienen vigilancia permanente y acompañamiento para garantizar la seguridad de los visitantes.

¿De dónde eran los turistas que quedaron varados en el zoológico?

Se trató de turistas provenientes de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, quienes realizaban un viaje en la ciudad cuando los cierres en diversas carreteras les impidieron retornar a sus lugares de origen. Los cortes a la circulación comenzaron a reportarse desde la mañana, lo que complicó la salida de autobuses y vehículos particulares.

¿Dónde durmieron las personas que se quedaron en el zoológico?

Autoridades habilitaron el estacionamiento del zoológico como refugio temporal. Las personas pernoctaron en la zona a bordo de los 21 autobuses, cinco furgonetas y cuatro vehículos particulares en los que arribaron a la metrópoli, todos bajo supervisión policial.

Para atender las necesidades básicas durante la espera, el DIF Jalisco desplegó una brigada de apoyo que entregó cobijas, agua potable y pañales a las familias. Asimismo, la administración del parque facilitó el acceso a los baños del inmueble para que los visitantes pudieran utilizarlos mientras se mantiene la contingencia.

