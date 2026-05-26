Reabren Aeropuerto de Oaxaca Tras 10 Horas de Bloqueos de la CNTE

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene sus movilizaciones, por segundo día consecutivo, en varios puntos del país; aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy, 26 de mayo de 2026, y afectación en vialidades, en Oaxaca.

¿Por qué protesta la Sección 22 de la CNTE?

Cabe destacar que la Sección 22 de la CNTE entró en paro indefinido este lunes, 25 de mayo de 2026, previo a la huelga nacional, programada para el próximo 1 de junio.

Por el paro indefinido de la Sección 22, 850,000 estudiantes se quedaron sin clases en al menos 12,000 escuelas de Oaxaca.

Los integrantes de la CNTE están en paro para exigir a las autoridades federales los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Afectaciones viales por bloqueos en Oaxaca

Los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en la zona centro de la ciudad de Oaxaca, bloqueando la circulación en las calles aledañas al Zócalo de la capital.

Además, un contingente llegó al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, donde instalaron un plantón, por lo que los usuarios de la terminal aérea resultaron afectados. Tras 10 horas, el Aeropuerto reabrió sus puertas.

Toma tus precauciones: Los accesos vehiculares al Aeropuerto Internacional de Oaxaca están cerrados, por lo que los pasajeros tienen que caminar para llegar a la terminal aérea.

Otro de los contingentes de la Sección 22 se movilizó al municipio de Santa María del Tule, donde cercaron los accesos a la terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, una parte de la Sección 22 de la CNTE mantiene sus movilizaciones en Ciudad de México (CDMX) hoy, con un plantón en la calle 5 de Mayo y una marcha desde su base hacia la Torre del Caballito y hacia la Secretaría de Gobernación (Segob).