Reabren Aeropuerto de Oaxaca Tras 10 Horas de Bloqueos de la CNTE

Durante todo el día hubo varias zonas afectadas por los bloqueos de la CNTE en Oaxaca

Plantón de la CNTE Aeropuerto de OaxacaFoto: N+

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Protestas en Oaxaca: Bloqueos de la CNTE afectan vialidades clave y dejan a miles de estudiantes sin clases. Infórmate aquí.

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