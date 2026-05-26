Detienen a Sobrino de 'El Chapo' Guzmán: Así Fue Captura de Isaí 'N' en Nogales, Sonora

El secretario Omar García Harfuch informa que el sobrino de 'El Chapo' Guzmán cuenta con orden de extradición

Isai ‘N’, sobrino del Chapo GuzmánFoto: Gabinete de Seguridad

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Detienen a Isaí 'N', sobrino de 'El Chapo' Guzmán, con orden de extradición. Descubre cómo se llevó a cabo este operativo conjunto.

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