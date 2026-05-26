Detienen a Sobrino de 'El Chapo' Guzmán: Así Fue Captura de Isaí 'N' en Nogales, Sonora

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 26 de mayo de 2026, que fue detenido, en Sonora, Isaí ‘N’, sobrino del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, mediante un operativo conjunto.

Así fue la detención del sobrino de El Chapo

En redes sociales, Omar García Harfuch detalló que el sobrino de El Chapo Guzmán fue detenido en el municipio de Nogales, en Sonora, derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), en coordinación con la la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) e instituciones del Gabinete de Seguridad.

En tanto, el Gabinete de Seguridad señaló que Isaí ‘N’ fue identificado como presunto operador logístico de un grupo delictivo, encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

De acuerdo con el informe, el sobrino de El Chapo Guzmán fue capturado durante el cateo de un domicilio de la colonia Casa Blanca, en Nogales, donde también aseguraron armas de fuego y cartuchos.

Explicó que Isaí ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición vigente, por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

El Gabinete de Seguridad apuntó que al sobrino de El Chapo se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, mientras que el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.

¿Quién es el sobrino de El Chapo?

Isaí Martínez Cepeda, identificado como Isaí ‘N’, es conocido como El Chinacate.

Es hermano de Enoc Martínez Cepeda, alias El Vocho.

El sobrino de El Chapo es uno de los operadores y coordinadores logísticos del Cartel de Sinaloa, mediante la facción Los Chapitos.

En 2025, El Chinacate habría coordinado la venta de 10,000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

Aseguran arsenal y cocaína en Chiapas

Además, el secretario Omar García Harfuch informó que en un operativo conjunto, ejecutado en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde fue asegurado un arsenal y más de media tonelada de cocaína:

687 kilogramos de cocaína.

151 armas de fuego.

363 cargadores.

18 granadas.

Tractocamiones.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el inmueble está presuntamente vinculado con un grupo criminal, que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga, en Tapachula.

Apuntó que el arsenal fue localizado al interior de un tambo metálico, hallado en un tractocamión cargado con chatarra.

Además, las autoridades aseguraron el siguiente material:

Dos tractocamiones.

Tres cajas de carga cerradas.

Neve contenedores.

El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, agregó el Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que con estas acciones, se refleja la “coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”.