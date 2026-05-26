¿Cómo Está el Empleo en México? INEGI Reporta Situación de Ocupación, Según ENOE

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 26 de mayo de 2026, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al primer trimestre del año, en el que indicó cómo está el empleo, en México.

¿Qué es ENOE? La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano.

Ofrece datos trimestrales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

A diferencia de las publicaciones mensuales, la ENOE presenta las estimaciones para cuatro tamaños de localidad a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades o áreas metropolitanas con más de 100 mil habitantes.

¿Cómo está el empleo en México?

En un comunicado, el INEGI señaló que durante el primer trimestre de 2026, la población económicamente activa sumó 61.1 millones de personas, con una tasa de participación de 58.7%, es decir, un aumento anual de 622,000 personas; sin embargo, aunque hubo más personas trabajando o buscando empleo, la proporción de quienes participan en el mercado laboral cayó 0.4%, frente al mismo periodo de 2025.

Datos de la ENOE del primer trimestre de 2026, de enero a marzo:

Población económicamente activa: 61.1 millones.

Tasa de desocupación económica: 58.7%.

Tasa de desocupación: 2.6%.

Tasa de subocupación: 6.6%.

Tasa de informalidad laboral: 54.8%.

Por sexo, persistió una brecha marcada: La participación económica de las mujeres se ubicó en 45.2%, con una disminución de -0.1%, mientras que la de los hombres fue de 74%, con una caída de 0.9%.

De tal forma que 45 de cada 100 mujeres participaron en el mercado laboral, frente a 74 de cada 100 hombres.