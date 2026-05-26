¿Cómo Está el Empleo en México? INEGI Reporta Situación de Ocupación, Según ENOE

El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al primer trimestre de 2026

Feria de empleo en MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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La brecha de género persiste en el empleo mexicano: solo 45 de cada 100 mujeres participan en el mercado laboral. Más datos del INEGI aquí.

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