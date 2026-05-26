¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Martes 26 de Mayo 2026

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce los detalles del sismo de hoy en México y sigue los consejos de expertos para estar preparado. Aprende a diseñar un Plan de Protección Civil para tu familia.

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