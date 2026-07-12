Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 12 de Julio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Cruces Internacionales de ChihuahuaFoto: N+

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Conoce los tiempos de espera en los cruces de Chihuahua este 12 de julio. Paso del Norte: 66 min, Córdova: 87 min. ¡Prepárate para tu cruce a EE.UU.!

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