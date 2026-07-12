Rescatan a Cuatro Personas en Lomas de Tesistán en Zapopan; Dos Víctimas son Menores

Cuatro personas, entre ellas dos menores, fueron rescatadas de una finca en el fraccionamiento Lomas de Tesistán, en Zapopan

Rescatan a cuatro personas de una finca en Zapopan.Foto: N+

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Vecinos de Lomas de Tesistán alertaron sobre movimientos sospechosos. El Ejército rescató a cuatro personas, dos de ellas menores. La investigación sigue en curso.

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