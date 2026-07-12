Rescatan a Cuatro Personas en Lomas de Tesistán en Zapopan; Dos Víctimas son Menores

Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, fueron rescatadas de una finca ubicada en el fraccionamiento Lomas de Tesistán, en el municipio de Zapopan, luego de un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano tras reportes ciudadanos.

¿Qué había al interior de la finca?

Vecinos alertaron a las autoridades sobre movimientos sospechosos en una propiedad localizada en una zona despoblada y alejada de la mancha urbana. Al acudir al sitio, los militares ingresaron al inmueble y localizaron a las cuatro víctimas, quienes presuntamente permanecían privadas de su libertad.

Durante la inspección, los elementos encontraron diversos equipos electrónicos, así como espacios donde, de acuerdo con los primeros indicios, las víctimas habrían permanecido encadenadas.

La finca quedó bajo resguardo de las autoridades mientras personal ministerial y peritos realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes son los responsables de estos hechos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación y trabaja en la recopilación de evidencias.

¿Cuál es el estado de salud de los adolescentes?

En la actualización más reciente del caso, autoridades informaron que los dos adolescentes rescatados fueron trasladados a la Cruz Verde Niña Eva para recibir atención médica.

Los menores fueron reportados en estado de salud regular y presentaban lesiones provocadas por objetos contundentes. De manera preliminar, se indicó que habrían sido golpeados con una tabla, por lo que permanecerán bajo observación médica.

Las otras dos personas también fueron puestas a salvo y recibirán el acompañamiento correspondiente por parte de las autoridades. La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar cuánto tiempo permanecieron en la finca y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos.

En esta misma semana otros 3 menores fueron rescatados

Los jóvenes desaparecieron horas después de haber terminado su graduación de la secundaria. De acuerdo con sus familiares, los adolescentes habían sido vistos por última vez en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, cuando iban con dirección al Parque de los Cocos, donde supuestamente un vehículo de plataforma pasaría por ellos para llevarlos a trabajar a la sierra.

Las autoridades confirmaron la detención del conductor del vehículo que abordaron los menores.