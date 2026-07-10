Tres Jóvenes Desaparecidos en Guadalajara Habrían Sido Contratados para Sembrar Marihuana

Los tres jóvenes que habían desaparecido el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, y que fueron localizados con vida el 9 de julio, habrían sido contratados para sembrar marihuana.

Los tres jóvenes llegaron en la madrugada del 7 de julio a la casa de la señora María, abuela de Jordan, quien mencionó que los adolescentes habían sido encontrados mediante redes sociales para realizar trabajos en el campo a cambio de un salario diario, mencionó que estaban en buen estado de salud, aunque les cortaron el cabello.

“Ellos llegan aproximadamente a las 5:00 de la mañana a mi domicilio, y pues llegan los tres, tocan, abro la puerta y mi sorpresa, tal cual eran ellos. Los abrazo (...) abrazo a los otros dos niños”, explicó María Torres, la abuela de Jordan.

Les habrían pagado mil pesos a los jóvenes por sembrar la marihuana

Desde temprana hora, los adolescentes acudieron acompañados de sus familiares a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para rendir su declaración acerca de lo sucedido. Se presume que las autoridades retiraron los teléfonos celulares a los menores para seguir con las investigaciones, así como mil pesos, producto del pago que habrían recibido por su trabajo.

“Me siento feliz, gracias a Dios que los niños están de vuelta en casa con bien, gracias a Dios y a todas las personas que nos apoyaron con sus oraciones en redes sociales, les agradezco mucho y pues esperemos en Dios que todo esto pare, primeramente Dios, que todos los niños regresen a su casa con vida”, mencionó la abuela.

La abuela advierte de los riesgos que corren los jóvenes al ser manipulados a través de aparatos electrónicos sin supervisión de un adulto.