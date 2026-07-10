Tres Jóvenes Desaparecidos en Guadalajara Habrían Sido Contratados para Sembrar Marihuana

Los tres jóvenes que habían desaparecido en Lomas del Paraíso, en Guadalajara, habrían sido contratados por mil pesos

Jóvenes desaparecidosFoto: Olivia Enríquez

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Tres jóvenes desaparecidos en Lomas del Paraíso, Guadalajara, fueron encontrados tras ser contratados para sembrar marihuana. La abuela de uno de ellos agradece el apoyo en redes. Conoce los detalles.

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