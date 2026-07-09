Localizan Con Vida a Justhin, Jordan y Christopher, Menores Desaparecidos en Lomas del Paraíso

Los tres menores que se encontraban desaparecidos desde el 30 de junio tras ser vistos por última vez en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, ya han sido localizados sanos y salvos.

Justhin, Jordan y Christopher, desaparecieron horas después de haber concluido su graduación de secundaria. Según familiares, los tres adolescentes habían sido vistos caminando con dirección al Parque de los Cocos, donde supuestamente un auto de plataforma pasaría por ellos para llevarlos a trabajar a la sierra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista Exclusiva con María Luisa, Abuela de Jordan, uno de los Jóvenes que Volvieron a Casa

Esto se sabe de su localización

De acuerdo con la información proporcionada, los menores llegaron a un domicilio perteneciente a uno de sus familiares. Estos yacían sanos y salvos, aunque aún se desconoce de dónde venían.

La abuela de Jordan, María Luisa, comentó para N+ Guadalajara que los adolescentes llegaron a la vivienda aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este jueves 9 de julio. Los jóvenes al momento permanecen bajo el resguardo de sus familiares.

"Es verdad, gracias a Dios. Llegaron a mi domicilio [...] los tres niños", agregó la señora María Luisa.

Asimismo, María Luisa señaló que no han mencionado de dónde provenían y que se encuentran descansando los tres en su domicilio.

¿Qué se sabía de la desaparición de los adolescentes?

En aquel momento, como parte de las investigaciones se analizaron videos de cámaras de videovigilancia, donde se muestra a cuatro jóvenes -entre ellos a los adolescentes que estaban desaparecidos -. caminando por el cruce de las calles Arnulfo González Medina y Eustaquio Arias, realizando un recorrido aproximado de 650 metros hasta el Parque de los Cocos.

Ante esto, familiares señalaron que aún no existía certeza sobre lo ocurrido posteriormente y manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los menores hubiesen sido reclutados de manera forzada.