Localizan Con Vida a Justhin, Jordan y Christopher, Menores Desaparecidos en Lomas del Paraíso

Los adolescentes estaban desaparecidos desde el 30 de junio; supuestamente un auto de plataforma había pasado por ellos.

Desaparecidos menoresFoto: N+

Destacado

¡Buenas noticias! Justhin, Jordan y Christopher, desaparecidos desde el 30 de junio en Lomas del Paraíso, han sido encontrados sanos y salvos. Descubre cómo se logró su localización.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+