Regresan Como Héroes Rescatistas de Santa Catarina Tras Misión Humanitaria en Venezuela

Entre aplausos, abrazos y muestras de orgullo, los rescatistas de Jaguares de Santa Catarina regresaron a Nuevo León tras participar durante ocho días en las labores de búsqueda y rescate.

Jaguares de Protección CivilFoto: PC Santa Catarina

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Héroes de Santa Catarina regresan tras misión en Venezuela. Rescatistas y caninos fueron recibidos con aplausos tras 8 días de intensa labor humanitaria. Conoce su historia de valor y compromiso.

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