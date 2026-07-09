Regresan Como Héroes Rescatistas de Santa Catarina Tras Misión Humanitaria en Venezuela

Los integrantes del grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina fueron recibidos como héroes durante la madrugada de este jueves, luego de concluir su participación en las labores humanitarias realizadas en Venezuela tras el terremoto que dejó severos daños materiales y numerosas víctimas.

Los rescatistas municipales, el capitán Felipe Macías, Patricio Macías y Patricio Elizondo, regresaron a casa acompañados de los binomios caninos Cairo, Lukas y Hope, quienes también formaron parte de las tareas de búsqueda entre los escombros.

Durante ocho días, el equipo trabajó de manera ininterrumpida en las zonas afectadas por el sismo, colaborando en las labores de localización y rescate de personas, además de apoyar a las autoridades y cuerpos de emergencia desplegados en la zona del desastre.

Los reciben entre aplausos

A su llegada a las instalaciones de la corporación, los elementos fueron recibidos entre aplausos, abrazos y muestras de reconocimiento por parte de familiares, amigos y compañeros, quienes ya los esperaban junto al comandante Israel Contreras para darles la bienvenida y agradecerles el esfuerzo realizado lejos de casa.

El emotivo recibimiento reflejó el orgullo por la labor desempeñada por los rescatistas de Santa Catarina, quienes representaron a Nuevo León y a México en una de las emergencias internacionales más complejas de los últimos años.

Con esta misión, el grupo Jaguares reafirmó su compromiso con el servicio, la ayuda humanitaria y el rescate internacional, demostrando la preparación, capacidad y experiencia de los cuerpos de rescate de Nuevo León para responder tanto a emergencias locales como a desastres de gran magnitud.

Su regreso simboliza una misión cumplida y el reconocimiento al valor de quienes arriesgan su vida para salvar a otras personas, llevando en alto el nombre de Santa Catarina, Nuevo León y México.