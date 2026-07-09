Hay Un Detenido por la Desaparición de Jóvenes en Lomas del Paraíso en Guadalajara

Las autoridades confirmaron que hay un detenido por el caso de los tres jóvenes que habían desaparecido en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara

Policía JaliscoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades confirman la detención de un sospechoso en el caso de los jóvenes desaparecidos en Guadalajara. Conoce los detalles de su localización.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+