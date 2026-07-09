Hay Un Detenido por la Desaparición de Jóvenes en Lomas del Paraíso en Guadalajara

Después de la localización con vida de Justin, Jordan y Christopher, jóvenes que desaparecieron el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, las autoridades confirmaron que hay una persona detenida.

Se trata del conductor que pasó por los jóvenes y se los llevó en auto. Las autoridades descartaron que el ahora detenido y el vehículo, estén inscritos en una plataforma de taxi.

La Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que en el video en el que se ve momentos antes a los jóvenes en las calles de la colonia, corresponde a dos de las víctimas acompañadas de un familiar y de un amigo.

Este 9 de julio, los familiares de los tres jóvenes localizados, arribaron al exterior de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en Guadalajara. La abuela de uno de ellos dio parte a las autoridades.

¿Qué se sabe de la desaparición de los jóvenes?

Los jóvenes desaparecieron horas después de haber terminado su graduación de la secundaria. De acuerdo con sus familiares, los adolescentes habían sido vistos por última vez cuando iban con dirección al Parque de los Cocos, donde supuestamente un vehículo de plataforma pasaría por ellos para llevarlos a trabajar a la sierra.

Acerca de su localización, según la información proporcionada, los menores llegaron a un domicilio que pertenece a uno de sus familiares. Estos yacían sanos y salvos, aunque todavía se desconoce de dónde venían.

La abuela de Jordan comentó para N+ Guadalajara que los jóvenes llegaron a la casa aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este jueves. Los adolescentes, al momento permanecen bajo el resguardo de sus familiares.