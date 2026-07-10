Lista Completa de Puentes Ciclo Escolar 2026-2027: ¿Cuántos Días Festivos Tiene el Calendario?

Conoce qué días contempla el Calendario SEP como días feriados y de CTE para alumnos y maestros este ciclo que inicia y cuántos son considerados como puentes

Niños en Salón de Clasaes. Lista Completa de Puentes Ciclo Escolar 2026-2027 del Calendario SEPLa SEP dio a conocer el Calendario Escolar del Ciclo Escolar 2026-2027 y estos son todos los puentes a disfrutar este ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro.
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