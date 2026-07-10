Lista Completa de Puentes Ciclo Escolar 2026-2027: ¿Cuántos Días Festivos Tiene el Calendario?

A falta de hacerlo oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un anteproyecto de lo que será el nuevo calendario del ciclo escolar 2026-2027, y para que puedas planear las escapadas con tus hijos, en N+ te damos a conocer la lista completa de puentes y días festivos para estudiantes y profesores.

El Calendario SEP para el ciclo escolar 2026-2027 aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer que este ciclo escolar 2026-2027 tendría una duración de 185 días efectivos. De modo que el calendario no sólo marca los días feriados, sino también los días de Consejo Técnico Escolar (CTE), registro de calificaciones y vacaciones.

Además, en el caso de los docentes también contempla las fechas del Taller Intensivo para Directivos y Profesores.

Lista completa de puentes del ciclo escolar 2026-2027

El posible nuevo calendario escolar 2026-2027 contempla un total de 10 puentes para estudiantes y maestros. A continuación hallarás un listado con todos las fechas marcadas como suspensión de clases.

Toma en cuenta que aquellos feriados que caigan en viernes o lunes formarán los llamados puentes escolares, por lo que los alumnos gozarán de uno o dos días extras que se sumarán al fin de semana.

Días Festivos

16 de septiembre - Por Aniversario del Inicio de la Independencia.

2 de noviembre 2026 - Día de Muertos.

16 de noviembre - Por Aniversario de la Revolución Mexicana.

6 de enero - Día de Reyes.

1 de febrero - Por Día de la Constitución.

15 de marzo - Por Natalicio de Benito Juárez.

5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla

Asueto por Junta de Consejo Técnico Escolar

25 de septiembre

30 de octubre

27 de noviembre

29 de enero

26 de febrero

30 de abril

28 de mayo

25 de junio

¿Cuándo inicia el Ciclo Escolar 2026-2027 para Educación Básica?

En el anteproyecto, La SEP también dio a conocer cuándo regresan los niños a la escuela tras las vacaciones de verano. La fecha marcada por el calendario del ciclo escolar 2026-2027 para inicio de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria es el 31 de agosto.

De modo que los alumnos habrán gozado en promedio entre mes y medio y dos meses de vacaciones, según el estado donde estudien.

Vale la pena recordar que la SEP autorizó a algunos estadios a concluir clases antes del 15 de julio en atención a las altas temperaturas y afectaciones por el Mundial 2026, del cual México fue sede.

SARR