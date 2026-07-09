SEP Adelanta Vacaciones: ¿Qué Alumnos Salen de Clases el 10 de Julio Según Calendario Escolar?

El calendario escolar se modificó en algunos estados donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó adelantar el fin del ciclo escolar. Y en N+ te aclaramos para quiénes aplica y qué alumnos salen de clases este 10 de julio?

Es importante hacer la distinción porque no todos los estudiantes saldrán el mismo día de clases. El fin del ciclo escolar se ha hecho de manera escalonada, luego de que la SEP dio flexibilidad a las autoridades educativas locales para determinar la fecha de inicio de vacaciones, en respuesta a los partidos del Mundial 2026, así como a las condiciones climáticas de cada entidad.

La Ciudad de México y el Estado de México optaron por no modificar las fechas del calendario y será hasta el próximo 15 de julio cuando concluyan con las clases. Sin embargo la SEP sí autorizó a otros estados a adelantar el Fin de Cursos, según dio a conocer el titular de dicha dependencia, Mario Delgado, en junio de este año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Advierten Especialistas de Chihuahua Sobre Uso de Pantallas en Menores Durante Vacaciones

¿Qué alumnos salen de clases el viernes 10 de julio de 2026?

Luego de que en entidades como Colima, Yucatán y Tlaxcala ya inició el receso de verano, papás y estudiantes tienen duda sobre qué alumnos salen de vacaciones este viernes 10 de julio.

Los estudiantes que tendrán prácticamente una semana más de vacaciones son los de Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato. Las Secretarías de Educación locales emitieron comunicados en los que anunciaron que se adelantaron las fechas del fin de cursos.

¿Cuándo salen los niños de clases en CDMX y Edomex? Estos días le quedan al curso escolar

Dado que la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) determinaron no hacer cambios en las fechas del calendario escolar 2025-2026, el fin del ciclo escolar será el próximo miércoles 15 de julio.

Contando a partir de este miércoles 8 de julio, en total restan cinco días para que cierre oficial del ciclo escolar.

El martes 14 se entregarán las calificaciones del último trimestre del año, para iniciar con las vacaciones el jueves 16 del mes.

Se prevé que sea el próximo 31 de agosto cuando los niños regresen a las aulas para el nuevo ciclo escolar, según información dada a conocer por Mario Delgado, secretario de Educación Pública del Gobierno de México el pasado 7 de mayo. Sin embargo hay que estar pendientes de la comunicación oficial.

SARR