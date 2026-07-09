SEP Adelanta Vacaciones: ¿Qué Alumnos Salen de Clases el 10 de Julio Según Calendario Escolar?

Alumnos, papás y maestros esperan el inicio de las vacaciones tras los cambios en el Calendario Escolar SEP, conoce quiénes tendrán receso de verano a partir de este viernes en México

Fin de Cursos 2026. SEP Adelanta Clases qué Alumnos Salen el 10 de Julio.Julio avanza y muchos papás se preguntan cuándo salen los niños de vacaciones por el Fin de Ciclo Escolar. Foto: Cuartoscuro.

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