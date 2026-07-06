¿Habrá Programa de Lentes Gratis en Escuelas en el Ciclo Escolar 2026-2027? Esto Dice la SEP

Entérate si el próximo ciclo escolar continuará la entrega de lentes gratis, en escuelas públicas del país

Examen de la vista SEPExamen de la vista en escuela. Foto: SEP

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