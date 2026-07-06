¿Habrá Programa de Lentes Gratis en Escuelas en el Ciclo Escolar 2026-2027? Esto Dice la SEP

El año escolar está a punto de terminar y miles de estudiantes saldrán de vacaciones de verano, en México. Entérate si para el siguiente ciclo, el 2026-2027, seguirá el programa Vive Saludable, Vive Feliz, con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha otorgado miles de lentes gratis a los niños del país.

Datos del programa Vive Saludable, Vive Feliz

En un comunicado, la SEP informó que ya terminaron las Jornadas Nacionales de Salud de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, impulsada por el Gobierno de México, para convertir las escuelas públicas del país en espacios de prevención, promoción y cuidado integral de la salud.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, fueron valorados más de 10.8 millones de niñas y niños, de 83 mil escuelas primarias públicas del país.

En el programa participaron 700 brigadas, integradas por más de 8 mil especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Además, se contó con la participación de las maestras y los maestros, quienes realizaron valoraciones de peso y talla, salud visual, salud bucal y promoción de hábitos saludables en las escuelas.

Ahora, las madres y padres de familia, así como los tutores de los menores, cuentan con un Informe de Resultados personalizado de sus hijas e hijos, que incluye los diagnósticos obtenidos, recomendaciones de especialistas y, en casos necesarios, la canalización a las unidades de salud para dar seguimiento oportuno a cada caso.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que por medio del programa Vive Saludable, Vive Feliz, se permitió identificar los principales retos en materia de salud infantil, entre ellos el sobrepeso, la obesidad, la disminución de la agudeza visual, la presencia de caries y casos de bajo peso y talla.

¿Seguirán otorgando lentes gratis en escuelas de México?

De acuerdo con la SEP, los resultados más relevantes del programa se obtuvieron entorno a la salud visual, por lo que más de 145 mil estudiantes recibieron lentes gratis.

Además, continúa el proceso para entregar más de 1.5 millones de lentes adicionales, con el objetivo de evitar que los problemas visuales afecten el aprendizaje de los estudiantes.

Ante los resultados, Mario Delgado afirmó que el programa Vive Saludable, Vive Feliz se consolidará como una política permanente del Gobierno de México, para fortalecer el bienestar integral de las niñas y los niños y así contribuir a la formación de generaciones más saludables.

RMT