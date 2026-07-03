Captura de Calificaciones SEP 2026: ¿Cuándo Dan Boletas y Cómo Consultar con CURP en Julio?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) está realizando la captura de calificaciones de julio 2026, la última del ciclo escolar de preescolar, primaria y secundaria, y acá te decimos cuándo es la entrega de boletas y cómo consultar con el CURP.

El fin de clases ya llegó en algunos estados de México debido a las altas temperaturas, mientras que otros están a punto de terminar el curso, y en notas previas te decimos cuántos días de clases quedan y cuándo se dará a conocer el nuevo calendario 2026-2027.

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¿Por qué no hubo clases hoy 3 de julio?

A solo unos días del cierre del ciclo escolar, se suspendieron las clases hoy 3 de julio 2026, debido a la realización del último registro de calificaciones de la SEP, motivo por el cual los alumnos de nivel básico podrán disfrutar de un último puente de descanso.

De acuerdo con el calendario SEP, en este día los maestros y maestras deberán subir las calificaciones que sacaron sus estudiantes al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o a las plataformas estatales.

Esta es la tercera y última suspensión de clases por la captura de calificaciones en el ciclo escolar, ya que las veces anteriores se realizaron el viernes 14 de noviembre y el viernes 13 de marzo.

¿Cuándo es la entrega de calificaciones SEP?

La tercera y última entrega de boletas de calificaciones se realizará el próximo martes 14 de julio de 2026, es decir un día antes del cierre del ciclo escolar, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Será en este día cuando los padres de familia deberán acudir a los planteles para recibir el documento oficial con las notas y promedio de sus hijos. Aunque es importante señalar que cada escuela determina en qué día se hará la entrega, por lo que te recomendamos seguir las indicaciones de las autoridades educativas.

¿Cómo consultar las calificaciones con CURP?

Los papás o tutores pueden hacer la consulta de la boleta con los resultados de la evaluación de los estudiantes por internet, ya que solo es necesario que tengan a la mano el CURP de su hijo. Para ello deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página del SIGED: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html. Escribir el CURP del alumno y presionar "Buscar". Seleccionar la opción Ciclo 2025-2026.

Para poder descargar la boleta de calificaciones, los padres de familia deberán esperar unos días más y tendrán que dirigirse a la plataforma de la autoridad educativa estatal con la CURP de su hijo y CCT de la escuela.

PPP