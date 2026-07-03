Captura de Calificaciones SEP 2026: ¿Cuándo Dan Boletas y Cómo Consultar con CURP en Julio?

Millones de niños y adolescentes se preparan para la última entrega de boletas de calificaciones SEP. Mira qué días será el proceso en julio 2026.

Checa cuándo es la Entrega de Boletas tras el Registro Calificaciones SEP en julio 2026El ciclo escolar está a punto de terminar. Foto: Cuartoscuro

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