SEP Suspende Clases Mañana: Estados Sin Actividades y Días Que Faltan para Fin del Ciclo 2026

Con la cuenta regresiva en curso para el fin del ciclo escolar a nivel nacional, hay algunas entidades en las que no habrá actividades escolares. ¿Dónde se suspenden las clases este lunes 6 de julio 2026? En N+ te compartimos la lista de estados y cuántos días faltan para que termine el curso.

Previamente te hemos dado a conocer las más recientes suspensiones escolares debido a los partidos de la Selección Mexicana, pero ahora los ajustes se efectuarán en algunas entidades por otros motivos.

¿SEP suspende clases mañana lunes 6 de julio 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 6 de julio 2026 sí hay clases, luego de que se suspendieran las actividades el pasado viernes 3, debido al registro de calificaciones.

Sin embargo, en algunos estados no hay actividades escolares porque se suspendieron las clases presenciales o concluyeron antes el ciclo en algunos estados.

Cabe recordar que, oficialmente, el año lectivo termina el próximo 15 de julio 2026, aunque los docentes tendrán que tomar un taller los días 16 y 17 del mismo mes.

¿Dónde no hay clases mañana lunes 6 de julio?

En los siguientes estados ha concluido el ciclo escolar o hay clases a distancia:

Colima: 25 de junio.

Yucatán: 26 de junio.

Tlaxcala: 30 de junio.

Baja California Sur: 3 de julio.

Cabe señalar que en esta semana también habrá fin del curso en los sisguientes estados: