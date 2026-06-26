¿SEP Suspende Clases el 30 de Junio 2026? Publican Decreto por Próximo Partido de México

Conoce aquí detalles del decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación sobre clases y trabajo a distancia

Entrada de alumnos a escuela en Ciudad de México en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEntrada de alumnos a escuela en Ciudad de México en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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