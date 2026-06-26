¿SEP Suspende Clases el 30 de Junio 2026? Publican Decreto por Próximo Partido de México

Ante el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, este viernes se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece la suspensión de clases y la implementación de home office para ciertos trabajadores el próximo martes 30 de junio.

En el decreto, firmado por la presienta Claudia Sheinbaum Pardo, se indicó que la medida es para contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial.

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¿Dónde no habrá clases?

La medida establece la suspensión de actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior ante el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio de 2026 en el estadio sede CDMX, con rival aún por definir.

Home office por partido de México

Por otra parte, se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que el martes 30 de junio implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral, respecto a las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en CDMX.

Para ello, “deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, asegurando en todo momento la continuidad de sus servicios, el cumplimiento de sus atribuciones y la atención a la ciudadanía”.

¿Para quiénes no aplica el home office?

El decreto además estableció en dónde no serán aplicables dichas medidas.

Se trata de actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Así como funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, y aquellas indispensables para la preservación del orden público.

Tampoco las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

SPB