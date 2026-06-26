¿El 30 de Junio 2026 Es Feriado? Suspenden Trabajo en Oficinas por Próximo Partido de México

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se suspende el trabajo en oficinas por el próximo partido de México en los 16avos de Final del Mundial 2026, y acá te decimos si el martes 30 de junio 2026 es feriado.

Este día, el gobierno de México dio a conocer las medidas administrativas que se tomarán con motivo de la celebración del cuarto partido de la Selección Mexicana en el torneo de la FIFA, siendo una de estas la suspensión de clases y las labores en oficinas.

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¿30 de junio es feriado por partido de México?

De acuerdo con el decreto en el DOF, el próximo martes 30 de junio se suspenderá el trabajo en las oficinas de la Administración Pública Federal en la CDMX, por lo que los trabajadores de dichas dependencias podrán implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral.

Mientras que se solicita al sector privado y social en la Ciudad de México a permitir que sus trabajadores puedan realizar 'home office' en aquellas actividades administrativas no esenciales con la finalidad de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial por el partido que se realizará en el Estadio Sede CDMX.

De esta manera, el martes 30 de junio no fue decretado en el DOF como un feriado nacional ni local por el partido de México en los Dieciseisavos de Final, pues cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué no podía otorgarse como un día de descanso.

“En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las empresas, porque si se declara un día no laborable entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extra si se trabaja; es una condición distinta”, comentó en La Mañanera del pasado 4 de junio.

¿Dónde no se suspenderá el trabajo en oficinas el 30 de junio?

Aunque se hizo la recomendación de que los empleados del sector privado puedan aplicar 'home office', esto lo determinará cada empresa, de ahí que no se suspenderá oficialmente el trabajo en todas las oficinas de CDMX. De igual forma, la suspensión de labores presenciales no aplica para los trabajadores de:

Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres;

Las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público;

Las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo del Mundial 2026.

Las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026;

Las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, y

Las demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

Cabe señalar que el decreto en el DOF solo aplica para la Ciudad de México, ya que es la sede del próximo partido de la Selección Mexicana contra un rival aún por definir, el cual se jugará el próximo 30 de junio de 2026.

PPP