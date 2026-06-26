¿El 30 de Junio 2026 Es Feriado? Suspenden Trabajo en Oficinas por Próximo Partido de México

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto en el DOF por el cual se suspende el trabajo en oficinas el martes 30 de junio 2026

Checa si el Martes 30 de Junio Es FeriadoEl 30 de junio, México jugará el partido de 16avos de Final del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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