Partidos de 16avos del Mundial 2026 Al Momento: ¿Cómo Van Quedando? Llaves, Fechas y Horarios

Checa cómo se jugarán los 16vos de Final del Mundial 2026, con las llaves, fechas y horarios de los partidos confirmados hasta el momento

Cómo Se Jugarán los Partidos de 16avos del Mundial 2026Se están definiendo los 32 clasificados a los Dieciseisavos de Final. Foto: Reuters

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