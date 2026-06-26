Partidos de 16avos del Mundial 2026 Al Momento: ¿Cómo Van Quedando? Llaves, Fechas y Horarios

Se está jugando la última jornada de la Fase de Grupos, y se están definiendo las selecciones clasificadas a la siguiente ronda. Por ello, ya van quedando algunos partidos de los 16avos del Mundial 2026, y acá te decimos cómo se jugarán al momento, con las llaves, fechas y horariosconfirmados.
¿Quiénes ya clasificaron a los 16avos del Mundial 2026?
Hasta los partidos de este jueves, 19 selecciones ya consiguieron avanzar de la Fase de Grupos, en primer, segundo o tercer lugar de su sector. Estos son los países que ya están clasificados a los 16avos de Final:
México - Grupo A
Sudáfrica - Grupo A
Suiza - Grupo B
Canadá - Grupo B
Bosnia y Herzegovina - Grupo B
Brasil - Grupo C
Marruecos - Grupo C
Estados Unidos - Grupo D
Australia - Grupo D
Alemania - Grupo E
Costa de Marfil - Grupo E
Ecuador - Grupo E
Países Bajos - Grupo F
Japón - Grupo F
Suecia - Grupo F
Francia - Grupo I
Noruega - Grupo I
Partidos confirmados de 16avos del Mundial: Fecha y hora
Al momento, se han confirmado cuatro partidos de 16vos del Mundial 2026, ronda que se jugará del 28 de junio al 3 de julio y que definirá a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda que son los Octavos de Final. Así se jugarán los Dieciseisavos:
Sudáfrica vs Canadá.
Fecha: domingo 28 junio 2026.
Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Los Angeles.
Brasil vs Japón.
Fecha: lunes 29 junio 2026.
Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Houston.
Países Bajos vs Marruecos.
Fecha: lunes 29 junio 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Monterrey.
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.
Fecha: miércoles 1 julio 2026.
Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio de la Bahía de San Francisco.
Mientras que las siguientes selecciones continúan a la espera de conocer a sus rivales de los 16vos de Final del Mundial, como es el caso de México que espera a uno de los mejores terceros de los Grupos C/E/F/H/I:
Alemania vs 3° de Grupos ABCDF (Paraguay).
Fecha: lunes 29 junio 2026.
Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Boston.
Costa de Marfil vs 2° del Grupo I (Noruega).
Fecha: martes 30 junio 2026.
Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Dallas.
México vs 3° de Grupos CEFHI (Escocia).
Fecha: martes 30 junio 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Ciudad de México.
Suiza vs 3° de Grupos 3EFGIJ (Argelia).
Fecha: jueves 2 julio 2026.
Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio BC Place Vancouver.
Australia vs 2° del Grupo G (Irán).
Fecha: jueves 3 julio 2026.
Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Dallas.
Argentina vs 2° Grupo H (Uruguay).
Fecha: jueves 3 julio 2026.
Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Miami.
El resto de partidos de los Dieciseisavos de Final se jugaría así, al momento, aunque ninguna de estas selecciones ha conseguido su clasificación:
Francia vs Suecia.
Inglaterra vs Ecuador.
Egipto vs Corea del Sur.
España vs Austria.
Portugal vs Ghana.
Colombia vs Croacia.
Llaves del Mundial 2026: Así son los cruces
Previo al inicio del torneo se definieron las llaves de las eliminatorias del Mundial 2026, por lo que los cruces van quedando de la siguiente manera para los juegos de Octavos, Cuartos, Semifinales y Final: