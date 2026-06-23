¿Qué Selecciones Han Clasificado a 16avos del Mundial 2026? Lista de Equipos y Posiciones

Los espacios para mantenerse en la Copa del Mundo se reducen a 32 y en estas últimas jornadas de la fase de grupos ya comienzan a llenarse las vacantes disponibles. ¿Qué selecciones han clasificado a 16avos del Mundial 2026? En N+ te compartimos la lista actualizada de equipos al momento y la tabla de posiciones.

Tras la jornada duodécima del torneo, dos lugares más se han ocupado con el destacable trabajo de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo, pero también llamó la atención la labor de Erling Braut Haaland, quien marcó su segundo doblete consecutivo.

¿Qué equipos han clasificado a 16avos de final en el Mundial 2026?

México

El Tri se convirtió en el primer equipo en asegurar su plaza en la siguiente fase con sus victorias ante Sudáfrica y la República de Corea, lo que aseguró su primera plaza en el Grupo A.

El conjunto comandado por Aguirre se enfrentará ahora a uno de los mejores terceros salido de los grupos C, E, F, H o I en la ronda de dieciseisavos en Ciudad de México el 30 de junio.

Estados Unidos

El equipo de Mauricio Pochettino fue el segundo en clasificarse. Los estadounidenses consiguieron dos victorias contundentes ante Paraguay y Australia en el Grupo D.

En la siguiente etapa jugarán contra un tercero salido de los grupos B, E, F, I o J en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio.

Alemania

Tras doce años de espera, el Die Mannschaft vuelve a la segunda ronda de un Mundial, tras vencer 2-1 el sábado a Costa de Marfil.

Desde que Alemania ganó su cuarto título mundial en Brasil 2014, no había vuelto a disputar una eliminatoria. Sufrió dos humillaciones seguidas al quedar eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.

Pese a la clasificación a dieciseisavos, donde se une a México y Estados Unidos, el seleccionador Julian Nagelsmann no quiere oír hablar aún de título: "Hace tres semanas, todo seguía siendo un desastre", declaró, recordando las críticas al equipo.

Argentina

Este lunes, cuando Argentina más lo necesitó, Lionel Messi estuvo allí, los 90 minutos, para llevar a su equipo a 16avos con un doblete ante Austria, y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Pese a haber fallado un penal al inicio del partido, Messi anotó los dos goles contra los austriacos (38' y 90+5'), haciendo vibrar al estadio en Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

El equipo de Scaloni aún no tiene posición definida en el grupo pero sí pasaje confirmado para los dieciseisavos, señala la FIFA.

Francia

En su partido cien con Francia, Kylian Mbappé se mostró otra vez insaciable al anotar su segundo doblete seguido en la victoria 3-0 ante Irak en un lunes lluvioso en Filadelfia, donde los Bleus se clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial.

El juego, colmado por 68 mil 324 espectadores, estuvo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una alerta por tormenta severa en esta ciudad del este de Estados Unidos.

Los campeones de 2018 y finalistas de 2022 consiguieron su pase a la siguiente ronda del Grupo I con un partido restante.

Noruega

En el mismo grupo que Francia, el equipo que lidera Erling Haaland ganó sus primeros dos encuentros y se quedó con el pasaje a la siguiente etapa.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Mundial 2026?

Grupo A

México - 6 puntos.

Corea del Sur - 3 puntos.

Chequia - 1 punto.

Sudáfrica - 1 punto.

Grupo B

Canadá - 4 puntos.

Suiza - 4 puntos.

Bosnia y Herzegovina - 1 punto.

Catar - 1 punto.

Grupo C

Brasil - 4 puntos.

Marruecos - 4 puntos.

Escocia - 3 puntos.

Haití - 0 puntos.

Grupo D

Estados Unidos - 6 puntos.

Australia - 3 puntos.

Paraguay - 3 puntos.

Turquía - 0 puntos.

Grupo E

Alemania - 6 puntos.

Costa de Marfil - 3 puntos.

Ecuador - 1 punto.

Curaza - 1 punto.

Grupo F

Países Bajos - 4 puntos.

Japón - 4 puntos.

Suecia - 3 puntos.

Túnez - 0 puntos.

Grupo G

Egipto - 4 puntos.

Irán - 2 puntos.

Bélgica - 2 puntos.

Nueva Zelanda - 1 punto.

Grupo H

España - 4 puntos.

Uruguay - 2 puntos.

Cabo Verde - 2 puntos.

Arabia Saudita - 1 punto.

Grupo I

Francia - 6 puntos.

Noruega - 6 puntos.

Senegal - 0 puntos.

Irak - 0 puntos.

Grupo J

Argentina - 6 puntos.

Austria - 3 puntos.

Jordania - 3 puntos.

Argelia - 0 puntos.

Grupo K

Colombia - 3 puntos.

RD Congo - 1 punto.

Portugal - 1 punto.

Uzbekistán - 0 puntos.

Grupo L