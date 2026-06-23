¿Qué Selecciones Han Clasificado a 16avos del Mundial 2026? Lista de Equipos y Posiciones

Se desarrollan las últimas jornadas de la fase de grupos del Mundial 2026 y empieza a conformarse la lista de equipos que han pasado a dieciseisavos de final; checa aquí la lista actualizada.

Equipos clasificados a16avos del Mundial 2026 al momento.Francia consiguió ponerse a la cabeza de su grupo y con llo clasificar a la fase de 16avos en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

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