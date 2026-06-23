Haaland, el Gigante Noruego Que Anotó su Segundo Doblete Consecutivo en el Mundial 2026

Erling Braut Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del planeta. El atacante noruego marcó dos goles en la victoria de Noruega por 3-2 sobre Senegal en la Copa del Mundo 2026, firmando además su segundo partido consecutivo con doblete en el torneo.

Más allá de sus impresionantes registros goleadores, Haaland es un futbolista rodeado de curiosidades que han contribuido a convertirlo en una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Nació en Inglaterra, pero juega para Noruega

Aunque es el gran referente de la selección noruega, Haaland nació en la ciudad inglesa de Leeds el 21 de julio de 2000. Su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el fútbol inglés cuando nació el delantero. Sin embargo, creció en Noruega y eligió representar al país escandinavo a nivel internacional.

¿Cuánto mide Erling Haaland?

Con cerca de 1.95 metros de altura y una potencia física sobresaliente, Haaland combina velocidad, fuerza y capacidad de definición. Su perfil atlético le permite competir tanto en el juego aéreo como en espacios abiertos, algo poco habitual en jugadores de su tamaño.

Récords desde muy joven

Desde sus primeros años como profesional llamó la atención por su facilidad para marcar goles. Su irrupción internacional se produjo durante el Mundial Sub-20 de 2019, cuando anotó nueve goles en un solo partido contra Honduras, una cifra histórica para la competición.

Fanático de la meditación y el descanso

Uno de los secretos de su rendimiento es la importancia que le da a la recuperación física. Haaland ha revelado en varias ocasiones que practica ejercicios de meditación y presta especial atención a las horas de sueño para optimizar su desempeño deportivo.

Una máquina goleadora con Noruega

El delantero llegó al Mundial 2026 con números impresionantes en la selección nacional. Antes del torneo ya acumulaba más de 50 goles internacionales y fue la gran figura de la clasificación noruega, en la que anotó 16 tantos.

Debut mundialista soñado

La Copa del Mundo 2026 representa la primera participación mundialista de Haaland. En el debut ante Irak marcó dos goles y repitió la dosis frente a Senegal, consolidándose como uno de los candidatos a pelear por la Bota de Oro del torneo.

Un fenómeno que trasciende el fútbol

Pese a su fama internacional, Haaland suele mostrarse reservado fuera de las canchas. Su imagen combina el perfil de estrella global con una personalidad alejada de los excesos mediáticos, algo que ha contribuido a fortalecer su popularidad entre aficionados de distintas generaciones.

Con su doblete ante Senegal, el atacante volvió a confirmar que es el líder de una Noruega que sueña con hacer historia en el Mundial. Y mientras siguen llegando los goles, también crece la leyenda de uno de los delanteros más extraordinarios de su generación.

AMP