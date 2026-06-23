Haaland, el Gigante Noruego Que Anotó su Segundo Doblete Consecutivo en el Mundial 2026

Con cerca de 1.95 metros de altura y una potencia física sobresaliente, Haaland combina velocidad, fuerza y capacidad de definición

Erling Haaland de Noruega. Foto: ReutersErling Haaland de Noruega. Foto: Reuters
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