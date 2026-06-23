¡Noruega Vence a Senegal con Doblete de Haaland!

El Mundial 2026 sigue su curso y estamos ya en la segunda jornada de la Fase de Grupos. Algunos sectores ya tienen equipos clasificados, mientras que también se conocen ya a los primeros eliminados de este torneo. Sin embargo, el Grupo I es uno de los que aún tiene mucho por definir y el partido Noruega vs Senegal bien podría ser decisivo para ver quién avanza junto a Francia a los Dieciseisavos de Final.

El partido que se disputa en Nueva York corresponde a la segunda fecha del Grupo I. Haaland y los noruegos buscan sellar su boleto a la próxima ronda de la Copa del Mundo, pues un triunfo ante los senegaleses los mandaría directo a la ronda de Dieciseisavos. Sin embargo, Senegal depende de conseguir los tres puntos para llegar a la última jornada contra Irak, con posibilidades de avanzar.

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Recuerda que este partido lo puedes ver en vivo por la señal del Canal 5 en televisión abierta. También puedes verlo por TUDN, en TV de paga, y por ViX en streaming.

¿Quién ganó el partido Noruega vs Irak del Mundial 2026?

El partido, de momento sigue empatado sin goles y estamos en el primer tiempo. Aquí te llevamos las mejores acciones de este compromiso mundialista.

Minuto 37: Atajada de Mendy que salva a Senegal. Haaland asistió a Odegaard, quien remató a pocos metros de la portería, pero el arquero senegalés evita la caída de su marco.

Minuto 40: Noruega luce dominante y está poniendo en problemas a la defensa africana. Senegal intenta hacer daño a velocidad, pero no ha conseguido inquietar al portero noruego.

Minuto 43: ¡GOL DE NORUEGA! Luego de un mal rechace de Koulibaly, la pelita le cae a Pedersen, quien no perdona y pone el 1-0 en favor de los europeos.

Minuto 45+3: Haaland estrella la pelota en el poste tras un error de Mendy en la salida. Noruega se queda cerca de aumentar su ventaja.

Minuto 45+4: Se termina el primer tiempo. Noruega le está ganando a Senegal por la mínima.

Minuto 45: Se reanuda el partido.

Minuto 48: ¡GOL DE NORUEGA! Gran contragolpe de Noruega. Odegaard asistió a Haaland, quien definió con tremenda calidad con un dispario al ángulo para poner el 2-0.

Minuto 53: ¡GOL DE SENEGAL! Apareció Sadio Mané para darle claridad a los senegaleses y, con una gran asistencia, puso a Ismaila Sarr de frente a la portería. El atacante de Senegal definió de buena manera y Senegal descuenta. El partido está 2-1.

Minuto 58: ¡GOL DE NORUEGA! Haaland le vuelve a dar ventaja de dos goles a Noruega. Berg asistió de gran manera para que el 'Androide' defina con pierna derecha para poner el 3-1 en favor de los 'vikingos'.

Minuto 74: Senegal a punto de anotar de nuevo. Los jugadores senegaleses están buscando atacar, pero la defensa noruega está bien plantada.

Minuto 83: Sarr remató con una especie de chilena, pero el balón se quedó en las piernas de Jackson, que estaba en fuera de lugar.

Minuto 90: Se agregaron 9 minutos. Noruega tiene ventaja de 3-1.

Minuto 90+2: ¡GOL DE SENEGAL! Sarr aparece en el área para darle vida a Senegal. Jackson asistió a Sarr, quien define de buena manera para poner el partido a un gol del empate.

Minuto 90+9: Sarr se pierde la que era la jugada del empate. Ganó la posición en el remate de cabeza, pero no logra darle buena dirección.

Minuto 90+10: Se termina el partido. Noruega vence 3-2 a Senegal.

Noruega se llevó el triunfo por marcador de 3-2 ante Senegal y llega a 6 puntos en el Grupo I. El próximo partido de los noruegos, ante Francia, definirá al líder del grupo.