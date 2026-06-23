¡Noruega Vence a Senegal con Doblete de Haaland!

Las selecciones de Noruega y Senegal se vieron las caras en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo I en el Mundial 2026

Erling Haaland durante el Noruega vs Senegal del Mundial 2026Foto: Getty Images
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Resultados Noruega vs Senegal Hoy: ¿Quién Ganó el Partido del Grupo I en Mundial 2026? Resumen y Goles