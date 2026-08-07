Canadá vs México Sub-20, Semifinal de Campeonato Concacaf 2026: Horario y Dónde Ver
Este viernes México se enfrentará a la selección de Canadá en el Estadio Banorte, en la búsqueda del boleto para Juegos Olímpicos
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Este viernes 7 de agosto de 2026, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará a Canadá en la semifinal del Campeonato Concacaf 2026.
El encuentro se realizará en el Estadio Banorte en su búsqueda por el boleto a Juegos Olímpicos.
El horario establecido para el encuentro es a las 20:00 horas.
La semifinal del Campeonato Concacaf 2026 se podrá ver en México por televisión de paga y plataforma.
Y puedes seguir todos los detalles del partido en el LIVEBLOG de N+ con el minuto a minuto de la semifinal.
La Selección Mexicana llega a la semifinal de la competencia que se desarrolla en Puebla y la Ciudad de México con paso perfecto, luego de vencer a la selección de Antigua y Barbuda 3-0, a Costa Rica 2-0, a Guatemala 4-0, y a Panamá con el mismo marcador.
LECQ