Canadá vs México Sub-20, Semifinal de Campeonato Concacaf 2026: Horario y Dónde Ver

Este viernes 7 de agosto de 2026, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará a Canadá en la semifinal del Campeonato Concacaf 2026.

El encuentro se realizará en el Estadio Banorte en su búsqueda por el boleto a Juegos Olímpicos.

Horario de Canadá vs México Sub-20

El horario establecido para el encuentro es a las 20:00 horas.

¿Dónde ver?

La semifinal del Campeonato Concacaf 2026 se podrá ver en México por televisión de paga y plataforma.

Y puedes seguir todos los detalles del partido en el LIVEBLOG de N+ con el minuto a minuto de la semifinal.

México y su camino a la semifinal

La Selección Mexicana llega a la semifinal de la competencia que se desarrolla en Puebla y la Ciudad de México con paso perfecto, luego de vencer a la selección de Antigua y Barbuda 3-0, a Costa Rica 2-0, a Guatemala 4-0, y a Panamá con el mismo marcador.

LECQ