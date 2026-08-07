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Canadá vs México Sub-20, Semifinal de Campeonato Concacaf 2026: Horario y Dónde Ver

Este viernes México se enfrentará a la selección de Canadá en el Estadio Banorte, en la búsqueda del boleto para Juegos Olímpicos

Yohan Orozco, jugador de la Selección Mexicana Sub-20Yohan Orozco, jugador de la Selección Mexicana Sub-20. Foto: X @miseleccionsubs

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