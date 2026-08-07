Alertan por Chubascos y Lluvia en la Mayor Parte del País este Viernes 7 de Agosto de 2026

Para este viernes 7 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional.

Se espera que estas precipitaciones estén acompañadas de caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste).

Prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla (norte) y Guerrero (norte y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Michoacán (sur), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, y frío en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (centro y oeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Con información de Conagua

ICM