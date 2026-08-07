Pronóstico del tiempo

Alertan por Chubascos y Lluvia en la Mayor Parte del País este Viernes 7 de Agosto de 2026

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste)

Un elemento de Protección Civil de Culiacán retiran un árbol caído tras una jornada de lluviasUn elemento de Protección Civil de Culiacán retiran un árbol caído tras una jornada de lluvias. Foto: Facebook | Protección Civil Culiacán

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